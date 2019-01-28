陳思宇立委補選慘輸　網揭批對手是「連勝文們」就註定失敗

圖文／鏡週刊

北市立委補選昨（27日）落幕，代表柯家軍的陳思宇票數未破萬，不敵藍綠兩黨夾殺慘敗，陳思宇昨天也在臉書發表敗選感言，沒想到網友留言回覆幾乎一面倒，認為她敗選的主因，就是在於批評對手是「連勝文們」，卻沒想到自己也是如假包換的「政三代」。

陳思宇出身政治世家，父親為市議員陳建銘，姑姑陳靜敏是民進黨不分區立委，去年1月擔任北市府觀光傳播局局長，同年12月被柯文哲徵召，辭去職務，宣布代表「白色力量」參加台北市第二選區（大同、士林區）立委補選。

原本形象還不錯的她，卻在登記參選當天批評對手是「連勝文們」引發爭議，選戰過程中向對手猛烈開砲，加上台北市長柯文哲的強力加持合體，甚至還出了和柯文哲同框的LINE貼圖，網路上的人氣似乎也沒有反映到選票上，最後還是敗選。

昨（27日）陳思宇發表敗選感言，她表示未來還是會繼續追隨阿北（柯文哲），讓白色力量可以繼續前進；她也在臉書也說，「思宇的努力不夠，思宇會檢討，時間緊迫、組織相關等，投票率也沒有預期這麼高，思宇會深深檢討。」

面對陳思宇敗選，網友多半表示不意外，也分析敗選原因就是她曾說的那句對手都是「連勝文們」，讓大眾觀感不佳。網友紛紛表示，那句『連勝文們』，就註定妳的失敗」、「支持阿北不一定支持思宇」、「希望以後選舉不要再負面選舉了」；但也有網友給她支持鼓勵，要她繼續努力以後再戰。



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