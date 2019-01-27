何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

記者陶本和／台北報導

台北市立委27進行補選，在台北市方面，民進黨候選人何志偉順利擊敗高雄市長韓國瑜大力助選的候選人陳炳甫。民進黨主席卓榮泰晚間被媒體詢問，這次選舉結果，相較於去年九合一選戰時，「韓流」（韓國瑜）還發威嗎？他回，「今天天氣已經變暖和了」。

▲立委補選候選人何志偉與民進黨主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝，下同）



在民進黨九合一敗選後，卓榮泰先是順利角逐黨主席，但一上任就馬上面對台北、台中的立委補選；選舉結果在傍晚時出爐，民進黨守住姚文智留下的席次，由何志偉勝出，而台中立委補選，候選人王義川則以敗北收場。

在何志偉發表勝選感言後，卓榮泰也到場發表談話，他一上台就緊握何志偉的手，且眼睛泛著淚光，強調他一路上心情充滿感激跟感動，雖然在台中未能突破僵局，但感謝何志偉替民主留下這一席。

卓榮泰表示，接下來何志偉必須肩負3個角色，除了他本身立委的角色外，也包括姚文智原本立委的角色，還有台中未能搶下這一席的角色，可以說是責任重大。

卓榮泰進一步指出，當人民再度願意信任民進黨的時候，必須更接地氣、更符合民意，要用全體力量跟何志偉一起努力；而在接下來3月16日的第二場立委補選，會把今天當成是一個經驗，讓民進黨展開第二階段改造的過程。

至於這一場戰役結束後，是否對2020更有信心？卓榮泰表示，這次他在乎的是黨部資源是否有效到位，這也是今天要回去檢討的部分；對於是否與柯文哲沒有合作空間了？卓榮泰說，在三腳督情形下，真的是兩強一弱。他期許白色力量是個正向發展，而不是為了選舉而用一些不實指控，讓選舉過程產生不必要火花。

卓榮泰強調，如果大家以台灣優先，任何事情要合作可以，不能喪失國家整體目標，如果選舉過程，不能自我約束，用傳統那種大家不喜歡的選舉來參與，那這個合作會產生緊張關係，未來他也會要求民進黨候選人都用何志偉這樣的態度。

同時也有媒體追問，「韓流（韓國瑜）還有發威嗎？」他則簡短地說，「今天天氣已經變暖和了」。