陳思宇立委補選慘輸3萬票　網曝「4個字」關鍵原因

▲陳思宇。（資料照／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果已於27日揭曉，代表台北市長柯文哲「白色力量」出征的陳思宇，以9,689票落敗，得票數遠輸綠營候選人何志偉的38,591票，以及藍營候選人陳炳甫的31,532票，分析陳思宇的落敗原因，網友點出陳思宇早在宣布參選時因說出「連勝文們」4字就註定落選。

陳思宇27日於臉書發表敗選感言，除了對支持她的選民表達抱歉與感謝，也檢討自己的不足。有網友留言分析陳思宇落敗的原因，表示陳思宇從登記參選時說「政壇上有非常多的連勝文們」就註定了她的失敗，連一萬票、何跟陳的1／3票數都不到，「白色力量的臉都被妳丟光了！」

▼陳思宇臉書發表敗選感言。



此次立委補選，民進黨派出市議員何志偉應戰，當時，時代力量黨主席黃國昌在臉書發文表示「感覺讓人十分熟悉的金權派系政治又回來了」，陳思宇也於2018年12月14日登記參選受訪時表示，「我想政壇上有非常多的連勝文們，那這件事情也是大家都知道的不是嗎？」狠酸何志偉的政二代背景。

陳思宇此話一出，引來網友批評「還不是靠爸一族」、「不要臉的政三代」、「自以為白色第一代」，被認為是陳思宇此次的敗選原因，即使在選前猛攻何志偉的美國籍及賄選疑慮，仍以將近2萬9千票的差距遠輸何志偉，在北市立委補選一役吞下敗仗。