停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

▲網友機車停到籤王車格，慘被「鳥屎炸彈」刷爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

這是不小心停到公廁了嗎？一名網友27日在臉書「爆怨公社」發文嘆說，自己日前把機車停在路邊樹下的停車格，結果他回來要騎車離開時卻發現，愛車已經被鳥屎瘋狂轟炸，整輛幾乎完全被鳥屎覆蓋，其他網友看了紛紛直呼：「真的太慘了。」

原PO將自己愛車的慘狀分享在爆怨公社，照片中可以看見，機車的踏板、龍頭、車頭燈、椅墊及側面的車殼全部中獎，而且鳥屎的數量相當密集，部份還有堆疊的情況發生，而且鳥屎幾乎都落在原PO停的停車格內，只能說原PO不小心停到風水寶地了。

▲網友分享自己的相同經驗，還有人表示曾停到一個車位，短短1小時就變的原PO一樣。（圖／翻攝自爆怨公社／下同）



其他網友看了紛紛留言說：「笑死，要被炸成智障了」、「這個停車格的風水好像特別的好」、「這群鳥是開派對，還是集體烙賽啊」、「你是不是惹到牠們了」、「要牽去洗，都不知道從哪裡牽起，慘」、「機車上方有設一座公廁嗎」、「究竟是停了多久啊，這麼慘」、「被鳥兒霸凌了」

還友人分享類似經驗說：「樂華夜市有幾個車位也是這樣，頭上的樹是十多隻鳥的窩，晚上停那就會……」、「我上次在樂華夜市，停在某車位一個小時，回來後跟你一模一樣，抬頭看一堆鳥在樹上休息＋拉屎」、「我也發生過同樣的悲劇，不過我是轎車，直接開去給人家洗了。」