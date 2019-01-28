　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼鳥兒集體拉肚子　機車慘遭蛋洗悲劇。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友機車停到籤王車格，慘被「鳥屎炸彈」刷爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

這是不小心停到公廁了嗎？一名網友27日在臉書「爆怨公社」發文嘆說，自己日前把機車停在路邊樹下的停車格，結果他回來要騎車離開時卻發現，愛車已經被鳥屎瘋狂轟炸，整輛幾乎完全被鳥屎覆蓋，其他網友看了紛紛直呼：「真的太慘了。」

原PO將自己愛車的慘狀分享在爆怨公社，照片中可以看見，機車的踏板、龍頭、車頭燈、椅墊及側面的車殼全部中獎，而且鳥屎的數量相當密集，部份還有堆疊的情況發生，而且鳥屎幾乎都落在原PO停的停車格內，只能說原PO不小心停到風水寶地了。

▲▼鳥兒集體拉肚子　機車慘遭蛋洗悲劇。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友分享自己的相同經驗，還有人表示曾停到一個車位，短短1小時就變的原PO一樣。（圖／翻攝自爆怨公社／下同）

其他網友看了紛紛留言說：「笑死，要被炸成智障了」、「這個停車格的風水好像特別的好」、「這群鳥是開派對，還是集體烙賽啊」、「你是不是惹到牠們了」、「要牽去洗，都不知道從哪裡牽起，慘」、「機車上方有設一座公廁嗎」、「究竟是停了多久啊，這麼慘」、「被鳥兒霸凌了」

還友人分享類似經驗說：「樂華夜市有幾個車位也是這樣，頭上的樹是十多隻鳥的窩，晚上停那就會……」、「我上次在樂華夜市，停在某車位一個小時，回來後跟你一模一樣，抬頭看一堆鳥在樹上休息＋拉屎」、「我也發生過同樣的悲劇，不過我是轎車，直接開去給人家洗了。」

▲▼鳥兒集體拉肚子　機車慘遭蛋洗悲劇。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
一周天氣出爐！「一路回暖飆28度」　年前最後上班日再變天
回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿　上岸突詭喊：救命

關鍵字：鳥屎,停車,崩潰,蛋洗

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太平輪海難70周年　新地景紀念公園明年底呈現

停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

健豪霸氣尾牙！320桌「同時宴請北中南」　最強年終26個月破百萬

美哭！「精選3間」台鐵老屋變身質感咖啡廳　抬頭就能看火車好嗨

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

半生伴山林！89歲「傳奇老人」搭工寮獨居深山　沒水沒電55年

澎湖漁村女變大馬拿督威拉　聯手翡翠王子尪捐千萬珠寶

包包在震動！她餐廳掏出「微彎棒狀物」老公嚇壞　傻眼：這兒子用的

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

注音紙條暖炸！小一鵝子「吸腕妳猴很酒」臭奶呆告白　媽5mins看懂：好有愛

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

「實力哥」錄影狂炫BMW新跑車 不到1hr翻車撞爛...業者曝真相

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

太平輪海難70周年　新地景紀念公園明年底呈現

停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

健豪霸氣尾牙！320桌「同時宴請北中南」　最強年終26個月破百萬

美哭！「精選3間」台鐵老屋變身質感咖啡廳　抬頭就能看火車好嗨

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

半生伴山林！89歲「傳奇老人」搭工寮獨居深山　沒水沒電55年

澎湖漁村女變大馬拿督威拉　聯手翡翠王子尪捐千萬珠寶

包包在震動！她餐廳掏出「微彎棒狀物」老公嚇壞　傻眼：這兒子用的

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

注音紙條暖炸！小一鵝子「吸腕妳猴很酒」臭奶呆告白　媽5mins看懂：好有愛

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

汪遭棄空屋「瘦到變咕嚕」…沒水也沒食物　眼神只剩絕望

黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

太平輪海難70周年　新地景紀念公園明年底呈現

三總核磁共振成像檢測脊椎炎　提供準確診斷

停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

台東波浪屋全館募款助蓋癌症大樓　陳子萱遠從達仁鄉來捐撲滿

剛吵完…Yamy沙漠失蹤！　Sunnee「超Man暖舉」曝姐妹情

「古裝劇男神」澳網觀戰！　低調坐觀眾席…表情太帥被發現啦

女植物人產子！懷孕過程無人知　男色魔護士提供她「護理照顧」

生活熱門新聞

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆..

「火車劈腿男」找到人了　新營妹..

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安..

12縣市再冷一夜！續發10℃低..

包包在震動　她餐廳掏彎曲棒狀物

住新營女生注意！她搭火車聽到「..

聊天室歷史曝光　六、七年級噴淚

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉..

89歲翁獨居深山　沒水沒電50..

雞翅「每支20、3支50」她買..

鵝子「臭奶呆注音紙條」！媽5m..

求「年夜飯改中午」！15歲少女..

健豪霸氣尾牙！320桌同時宴請..

最狂尾牙頭獎！紅包袋7字調薪破..

更多熱門

相關新聞

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影片

藝人的哈孝遠，25日遭網友踢爆，叫懷孕的妻子去佔車位，在台北街頭和人發生停車糾紛，目擊網友發現是哈孝遠，拿出手機錄影，沒想到遭嗆聲「你這種次等公民，沒資格拍我。」對此，哈孝遠26日出面回應，否認說過「次等公民」這句話，「如果真的有，也請司機拿出影片。」

九份停3小時600元　市府罰1.5萬

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

機車停家門前被貼「找警察」！她霸氣回嗆狠打臉

九份停車1小200元爆偷錢　業者回應了

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆28度

頑童瘦子：我們要單飛了！全譁然

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

真的解散了！姜丹尼爾：沒有Wanna One了

白紀亞親弟「正臉照」曝光！

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面