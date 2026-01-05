新北瓶頸打通計畫再添6案　完成138件道路節點改善

▲板橋區四維路至大漢街瓶頸打通過程艱辛，歷經數10次溝通協調，終於在2025年6月順利推動。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續推動「瓶頸打通計畫」，針對市區道路及巷弄路口進行改善，2025年度再添6處改善成果，新工處統計截至目前，已累計完成138件瓶頸道路改善，總長度約2.28公里，打通之後居民可以不再繞道而行、節省通行時間，提升道路服務品質、交通及救災安全。

工務局長馮兆麟表示，早期地方多為聚落型態，先有通行使用的道路，後續才逐步劃設都市計畫，並在都市發展過程中陸續適用建築法規。早期道路未符合現行都市計畫道路寬度，且部分土地權屬為私人所有，進而形成瓶頸路段，造成交通視距不足或人車爭道。

新北市政府2013年起推動瓶頸打通專案，新工處今年完成汐止區康寧街474巷、新莊區瓊泰路至豐年街124巷20弄、五股區民義路一段187號旁計畫道路、板橋區中正路183巷、土城區中央路四段165巷至中央路四段125巷25號，以及板橋區四維路至大漢街等6處。

新工處指出，板橋區四維路至大漢街道路瓶頸打通案尤為特別，該路段鄰近重劃區，可串連新舊市區、通行需求高，原屬住宅區建案法定空地，後經都市計畫通盤檢討中變更為道路用地，因長期作為社區停車空間使用，已有既定用途且涉及地主人數眾多，用地取得與協調過程相當艱辛。

市府2021年啟動改善評估，期間多次辦理現場會勘與方案研議，歷經數十次溝通協調，市府團隊秉持耐心傾聽、誠意溝通的態度，終於在2025年6月獲得地主一致同意讓售土地，使工程得以順利推動。工務局感謝地主們對公共利益的支持與配合，讓改善計畫得以落實。

馮兆麟強調，道路瓶頸打通後，不僅有效提升人本環境用路安全及行車順暢度，也有助於強化區域交通動線，對地方發展具有正面助益。市府將持續推動，逐步排除影響通行的道路節點，打造更順暢、更友善的交通環境。