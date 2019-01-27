民進黨、柯文哲沒合作空間？　卓榮泰：期許白色力量是正向發展

▲立委當選人何志偉，與民進黨主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者陶本和／台北報導

台北市立委27日進行補選，民進黨候選人何志偉順利勝出，他在發表勝選感言時，重砲轟「柯家軍」陳思宇父女在選戰期間不斷抹黑，也直指台北市長柯文哲並未遏止。對於綠白合作破局，民進黨主席卓榮泰晚間表示，他期許白色力量是個正向發展，不是為了選舉用不實指控。

何志偉發表的勝選感言中，把砲口對準陳思宇父女，批評他們用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉也反問柯文哲，你沒有遏止，還煽風點火，要問柯市長這就是你的白色力量嗎？柯文哲嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量，請柯文哲從今晚到未來應該要好好反思反省，當時後台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？你還記得，你還有機會，你忘記了，你未來就沒有機會了。

對於民進黨是否跟柯文哲沒有合作空間了？卓榮泰表示，在三腳督的情形下，真的是兩強一弱，他期許白色力量是正向發展，而不是為了選舉而用一些不實指控，讓選舉過程產生不必要火花。

卓榮泰表示，如果大家以台灣優先，任何事情要合作可以，不能喪失國家整體目標，如果選舉過程，不能自我約束，用傳統那種大家不喜歡的選舉來參與，那這個合作會產生緊張關係，未來他也會要求民進黨候選人都用何志偉這樣的態度。