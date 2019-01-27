老梅綠石槽滿布垃圾　海灣綠洲號召淨攤「2小時掃出1千公斤」

▲ 熱門打卡點老梅綠石槽滿布垃圾，海灣綠洲號召淨攤「2小時掃出1000公斤」。（圖／「海灣綠洲」提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸低溫！27日下午在石門區老梅綠石槽舉辦淨灘活動。參與民眾精神抖擻，熱情不減，儘管海風很強，這場公益活動是由「海灣綠洲」主辦，70餘位民眾熱情響應。在活動發起人林書弘率領下，民眾撿拾海上漂浮垃圾，清出垃圾種類琳瑯滿目，其中有大型塑膠籃、廢棄魚網、浮球、各類寶特瓶等，總共清出逾1000公斤垃圾量，令志工們豎起大拇指喊「讚」。

「海灣綠洲」發起人林書弘表示，淨灘民眾賣力付出，精神令人敬佩，低溫、海風大，活動進行2個小時後圓滿結束，清出的垃圾琳瑯滿目，除常見的浮木、寶特瓶、保麗龍外，還有大型塑膠籃、廢棄魚網、浮球等，種類繁多，令人咋舌，共清出1000公斤垃圾。

林書弘說，在因緣際會下，因為喜愛海洋喜愛這片海灘。淨灘活動是用餐廳的名義發起的，已第4次舉辦淨灘活動，希望讓更多的朋友可以重視海洋垃圾污染的問題，參與淨灘的朋友說了一句話，令我印象深刻，「淨灘，其實是淨心裡的沙灘」。

「海灣綠洲」有機會能傳承莎蜜拉的位置與精神，與一群好朋友們一起重新打造自己希望中的餐廳，融合海灘的景色，放鬆寬敞的環境，期許自己為北海岸最靠近海灘友善海洋的餐廳。「海灣」給人一個休憩放鬆的避風港，「綠洲」給人一種希望與能量。讓每位朋友能脫離喧囂並放慢生活腳步，在溫暖的陽光下，聽聽海浪的聲音，放鬆心情，感受生活的美好，養精蓄銳再出發。