師生90人騎單車淨灘　轉動光華90週年

▲台南市光華高中師生、家長以及北區扶輪社社員等90人參與「轉動90，健康樂活單車行」活動，以身體力行的淨灘，實踐力保護地球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中師生、家長以及北區扶輪社社員等90人參與「轉動90，健康樂活單車行」活動，以身體力行的實踐力保護地球，並宣揚光華高中邁入90週年將持續維護「虔誠、崇真、良善、勤勞、親切、尚美」的優良校風。





1月5日上午，光華師生騎單車赴台南市安平漁光島，雖然一路是直線行，但騎單車仍有一段距離，因此參加的同學在課餘時間仍然有接受老師鍛鍊肌力，尤其連結漁光島的「漁光橋」至高點可真是陡峭，正是考驗耐力和肌力的時刻。有些同學忍不住的興奮：「這是騎單車最刺激的挑戰，過了就是一次的證明自己。」；但也有同學騎不上去，只好牽著車子走，走到最高點再騎下來。校方說：「人生原本就有高低起伏，不管用甚麼方式完成，都是一種有始有終的負責態度。」



除了騎單車鍛鍊體力之外，為海洋淨灘，向師生、家長、社區宣導愛護環境人人有責，也是此行的重要任務。看看海天一色，撿拾週遭的垃圾，還給大地一個美麗的環境，同時也看見自己和他人一起服務時，充滿喜悅的心油然而生，這種快樂是金錢買不倒的。

光華校長張淑霞表示光華創校90年以來，除了讀書是基本學力之外，一直在培育手腦並用、良善崇真，內外兼修的人才，因為整個社會的共好是需要從個人的正向思維和行為做起。