卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

▲大陸證券監督管理委員會（證監會）前任主席劉士餘已轉調供銷總社。（圖／央廣網）

大陸中心／綜合報導

劉士余在大陸證監會主席的職位由易會滿接替後，已經確定未來去向。消息由「中華全國供銷合作總社」發布，「中共中央決定，任命劉士余同志為中華全國供銷合作總社黨組副書記。」

綜合陸媒報導，由於大陸A股在2016年初遭遇設計不良的「熔斷制度」重創，時任農行行長的劉士余執掌證監會，並在同年3月5日接受央視專訪時，明確表示擔任主席的首要任務為「監管」。直到2019年1月26日，中共中央及國務院任命易會滿為證監會黨委書記、證監會主席，接替原屬劉士余的職務。

▲ 劉士余抵達供銷總社 。（圖／翻攝自新浪新聞）

劉士余新任職的「中華全國供銷合作總社」，簡稱供銷總社，是中華人民共和國全國供銷合作社的聯合組織，由國務院領導。據官網指出，供銷總社下轄15個直屬事業單位、15家主管社團和中國供銷集團，中國供銷集團管理有全資和控股子公司16家。

截至2017年底，全系統有縣及縣以上供銷合作社機關2777個，有基層社3萬281個，組織農民興辦的各類專業合作社18萬5934個，全系統共有各類法人企業2萬1852個（不含基層社），各級供銷合作社所屬事業單位277個。

報導指出，全國供銷總社2018年全系統銷售總額達到人民幣5.9兆元，利潤468億元，資產總額則有1.6兆元；相比之下，中國石油天然氣集團有限公司（China National Petroleum Corporation，CNPC）的營收2.77兆元不及它的一半。