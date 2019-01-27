　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國證券監督管理委員會（證監會）前主席劉士餘。（圖／央廣網）

▲大陸證券監督管理委員會（證監會）前任主席劉士餘已轉調供銷總社。（圖／央廣網）

大陸中心／綜合報導

劉士余在大陸證監會主席的職位由易會滿接替後，已經確定未來去向。消息由「中華全國供銷合作總社」發布，「中共中央決定，任命劉士余同志為中華全國供銷合作總社黨組副書記。」

綜合陸媒報導，由於大陸A股在2016年初遭遇設計不良的「熔斷制度」重創，時任農行行長的劉士余執掌證監會，並在同年3月5日接受央視專訪時，明確表示擔任主席的首要任務為「監管」。直到2019年1月26日，中共中央及國務院任命易會滿為證監會黨委書記、證監會主席，接替原屬劉士余的職務。

▲▼ 劉士余抵達供銷總社 。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲ 劉士余抵達供銷總社 。（圖／翻攝自新浪新聞）

劉士余新任職的「中華全國供銷合作總社」，簡稱供銷總社，是中華人民共和國全國供銷合作社的聯合組織，由國務院領導。據官網指出，供銷總社下轄15個直屬事業單位、15家主管社團和中國供銷集團，中國供銷集團管理有全資和控股子公司16家。

截至2017年底，全系統有縣及縣以上供銷合作社機關2777個，有基層社3萬281個，組織農民興辦的各類專業合作社18萬5934個，全系統共有各類法人企業2萬1852個（不含基層社），各級供銷合作社所屬事業單位277個。

報導指出，全國供銷總社2018年全系統銷售總額達到人民幣5.9兆元，利潤468億元，資產總額則有1.6兆元；相比之下，中國石油天然氣集團有限公司（China National Petroleum Corporation，CNPC）的營收2.77兆元不及它的一半。

ET快訊
高CP便當！超級三寶飯「主菜滿出來」　網推超佛：一張國父就有
澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三
頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」
馮偉衷女友「驚爆冥婚」　新加坡軍禮出殯千人送別

關鍵字：劉士余,證監會主席,易會滿,中華全國供銷合作總社黨組副書記,中華人民共和國全國供銷合作社,中國國務院,中國供銷集團

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」　6公尺長螢幕促遊客互動

靠它讀懂文字前世今生　陸上線「漢字全息字典」涵蓋4種字符集

華聞快遞／上海擴大租賃房建設　房價保持總體穩定

「正職師」狂休6年「90萬薪水照領」　校方「嘸人教書」急尋外聘

百度進攻央視春晚灑「86億紅包」　下重本搶移動支付市場　

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」　6公尺長螢幕促遊客互動

靠它讀懂文字前世今生　陸上線「漢字全息字典」涵蓋4種字符集

華聞快遞／上海擴大租賃房建設　房價保持總體穩定

「正職師」狂休6年「90萬薪水照領」　校方「嘸人教書」急尋外聘

百度進攻央視春晚灑「86億紅包」　下重本搶移動支付市場　

自虐暴走形象竄紅　日本吉祥物Chiitan被炒魷魚了

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

「最強村姑」陳筱諭：請市民支持無黨，突破藍綠把持

紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽　台東新生國小奪冠

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

不想自己一個人暈船　就要看清對方曖昧不交往的5個原因

土城也有超夯爆漿芋頭酥！餅皮酥脆、芋泥軟綿

佛祖請吃尾牙　南台別院義工菩薩歲末感恩晚會

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

大陸熱門新聞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

持續發燒2個月　她心臟插6cm..

趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題..

拍片炫耀BMW　不到1小時翻車..

爽收百萬生日禮　鴨王驚傳遭斷腿

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

央視「豬年春晚」主持陣容曝光！

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

廈門機場惠台服務　持台胞證可走..

加大使「政治不正確」收回對孟晚..

華為副總：技術差美國兩萬五千里

甘肅小舅掛布條嗆新郎

挖出4噸古錢幣！網驚：密集恐懼..

更多熱門

相關新聞

搶救A股「熔斷」危機　劉士餘立下「三大功績」

大陸官方昨宣布中國證券監督管理委員會（證監會）換手消息，由中國工商銀行董事長易會滿接替原主席劉士餘。2015年，在大陸股災餘波不斷背景下，劉臨危授命接手證監會，不僅搶救「熔斷機制」所造成的市場恐慌，任內更立下「三大功績」，讓市場步入正軌。

救A股、推新政　「銀行版賈伯斯」易會滿接手陸證監會

陸央企供1.5萬工作安置退役軍人

抗癌藥零關稅　李克強：稅降價要降

李克強：2019年起改用國六標準汽柴油

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面