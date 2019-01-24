　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

供1.5萬工作岡位　中國下令123家央企安置退役軍人

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

▲解放軍人數眾多，但相對也面臨巨大的退役軍人安置壓力。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

龐大的退役軍人安置問題一直困擾中國政府，2018年更陸續傳出多起老兵集結維權衝突事件。面對維穩的壓力下，中國國務院23日宣布，已首次將123家中央企業全覆蓋納入到年度退役士兵計劃安置單位，並提供1.5萬多個工作崗位，落實整體計畫。

《央視網》報導，截止到2018年底，中國31個省（區、市）都成立省級退役軍人事務廳（局），市、縣以下機構組建按計劃推進，部分省份成立省市縣鄉村五級服務機構，貫通上下的工作體系逐步建立。而退役軍人事務部就退役士兵安置、退役軍人就業創業、提高撫恤補助標準、懸掛光榮牌、退役軍人信息採集等工作出台相關文件。

中國退役軍人事務部辦公廳主任兼新聞發言人王志明指出，2018年共完成8萬多名軍轉幹部、40多萬名退役士兵、2400名復員幹部、9000多名軍休幹部和退休士官接收安置任務，同時首次將123家中央企業全覆蓋納入到年度退役士兵計劃安置單位，提供1.5萬多個崗位。

▼解放軍陸軍。（圖／翻攝自中國軍網）

解放軍陸軍。（圖／翻攝自中國軍網）

事實上，中國退役士兵安置問題始終是一個難點，根據不完全統計顯示，自1949年後中方退役士兵約多達5700萬，除了數量龐大外，社會能提供的安置崗位也相當有限，導致去年6月多地出現退役老兵集結維權的群體性事件，其中江蘇鎮江更發生衝突流血事件。

對此，中國退役軍人事務部在去年9月便向各中央企業下達2018年度符合政府安排工作條件退役士兵接收安置計劃，央企必須提供1.5萬個崗位安置退役士兵，其中涉及軍工、能源、通信、交通、制造、冶金、化工、建築、金融、鐵路、郵政、煙草、航空、地產等14個行業。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔3層樓高懸崖慘死
男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友心碎：下輩子當夫妻
楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴要假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

關鍵字：解放軍,退役軍人,中國國務院,央企,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

央視大秀7輛東風-26導彈車行軍　曝主管曾用毛巾阻險事蹟

威力僅次核武摧毀敵意志　陸首曝轟-6K投擲「溫壓彈」

擊穿1.2米鋼裝甲板　陸紅箭-9A反坦克導彈外銷東非盧安達

同採殲-20側面操縱桿設計　解放軍新初教機TA-20開始試飛

為服役清除技術障礙　002型四次海試近興城艦載機訓練基地

改雙座多一人專注電子操控　殲-15D拆機頭3設備實戰測試

解放軍報首次發布永暑島高清照！　機場港口細節曝光

供1.5萬工作岡位　中國下令123家央企安置退役軍人

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

解放軍報首次發布永暑島高清照！　機場港口細節曝光

供1.5萬工作岡位　中國下令123家央企安置退役軍人

幻象戰機劃過天際　新竹戰鬥營感受現役武器裝備

刺鼻氣味引領緊張氛圍　南部抗壓營模擬戰場實境

路面塌陷「重摔40米深谷」　俄裝甲車3士兵殉職

採用防區外打擊　外媒：以色列空襲敘利亞是為試探S-300

解放軍擴招艦載機飛行員！4500人通過預選「比去年多近2倍」

【比基尼登山客】龍應台／她脫光了衣服讓你看見「山的巔峰」

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

太平山有結薄霜　見晴懷古步道清晨驚見美景

愛犬被顧到遭車撞死！　心碎飼主竟收到「保密協定」封口

張淑芬不顧張忠謀反對力推惜食　吐槽「你不懂啦」　

澳網／捷克軍團竄起　普利斯可娃、科維朵娃盼會師冠軍戰

撿屍女大生反咬「她主動求歡」　營區主人開庭認了

房間凌亂好煩躁！提升生活品質只要4步驟　換個燈瞬間加分

68歲翁遭捲曳引車底僅骨折　逃過死劫稱「有做善事」：捐了5千給孤兒

李鍾碩、南柱赫、朱智勛回來了！10新劇開播陪到過完年

軍武熱門新聞

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛..

8枚東風-17解決一支航母戰鬥..

外媒：以色列空襲敘利亞是為試探..

解放軍擴招艦載機飛行員　比去年..

新竹戰鬥營感受現役武器裝備

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

西藏軍區砲兵列裝PLC-181..

南部抗壓營模擬戰場實境

俄裝甲車重摔40米深谷　3士兵..

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

央視公開演習畫面　暗示東風41..

解放軍南部戰區4軍艦遠海聯訓

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

更多熱門

相關新聞

俄裝甲車重摔40米深谷　3士兵殉職

俄羅斯一輛BTR-80裝甲運兵車18日（當地時間）從Tsabal山脈開往阿布哈茲途中，不慎翻入40公尺深的山谷，造成3名士兵殉職，另有2人受傷。傷者已被送往位於蘇呼米市的醫院，相關部門也已刑事立案，正在調查肇事原因。

外媒：以色列空襲敘利亞是為試探S-300

總統視察　花防部瞞步槍子彈失竊

共機再繞台　國防部：全程監控

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛彈

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面