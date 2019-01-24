供1.5萬工作岡位　中國下令123家央企安置退役軍人

▲解放軍人數眾多，但相對也面臨巨大的退役軍人安置壓力。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

龐大的退役軍人安置問題一直困擾中國政府，2018年更陸續傳出多起老兵集結維權衝突事件。面對維穩的壓力下，中國國務院23日宣布，已首次將123家中央企業全覆蓋納入到年度退役士兵計劃安置單位，並提供1.5萬多個工作崗位，落實整體計畫。

《央視網》報導，截止到2018年底，中國31個省（區、市）都成立省級退役軍人事務廳（局），市、縣以下機構組建按計劃推進，部分省份成立省市縣鄉村五級服務機構，貫通上下的工作體系逐步建立。而退役軍人事務部就退役士兵安置、退役軍人就業創業、提高撫恤補助標準、懸掛光榮牌、退役軍人信息採集等工作出台相關文件。

中國退役軍人事務部辦公廳主任兼新聞發言人王志明指出，2018年共完成8萬多名軍轉幹部、40多萬名退役士兵、2400名復員幹部、9000多名軍休幹部和退休士官接收安置任務，同時首次將123家中央企業全覆蓋納入到年度退役士兵計劃安置單位，提供1.5萬多個崗位。

▼解放軍陸軍。（圖／翻攝自中國軍網）

事實上，中國退役士兵安置問題始終是一個難點，根據不完全統計顯示，自1949年後中方退役士兵約多達5700萬，除了數量龐大外，社會能提供的安置崗位也相當有限，導致去年6月多地出現退役老兵集結維權的群體性事件，其中江蘇鎮江更發生衝突流血事件。

對此，中國退役軍人事務部在去年9月便向各中央企業下達2018年度符合政府安排工作條件退役士兵接收安置計劃，央企必須提供1.5萬個崗位安置退役士兵，其中涉及軍工、能源、通信、交通、制造、冶金、化工、建築、金融、鐵路、郵政、煙草、航空、地產等14個行業。