補選衝刺挺子弟兵　柯文哲：3個人我都認識，陳思宇比較好

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選前最後一天，「柯家軍」陳思宇再士林紙廠前舉辦選前之夜，台北市長柯文哲也到場支持，一現身就引起現場騷動。柯文哲致詞時說，這是一場艱辛的選舉，但選舉要選賢與能，「我不敢說陳思宇就是100分完美的人，但是我絕對可以跟各位保證，相對比較比個人條件，她絕對是比較好的」；柯也說，明天選舉在台灣歷史上，雖然是小小改變，「但差之毫釐、失之千里，總是希望台灣可走向一個更好的未來，留下更好的台北給下一代，要努力掙脫過去把台灣搞垮的藍綠惡鬥。」

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲站台。（圖／記者林敬旻攝）



「這場選舉的確相當艱辛。」柯文哲說，因為明天只有台北跟台中的補選，選舉的戰術上，我們變成相對劣勢，「因為明天全台灣只有兩個立委分區選舉，預期投票率會比較低，在這種狀態下所謂地方樁腳的動員相對就變成優勢。另外，兩個黨因為在這段時間全國只有兩個地方再選，容易集中所有財力物力到一個地方去，相對有優勢。」

柯文哲說，我們的確是比較沒有財利沒有財團支持，所以在選舉上比較不利，「但是台灣的政治應該是這樣講，選舉要選賢舉能，選比較好的人來從政」柯說，不敢說陳思宇就是100分完美的人，「但是我絕對可以跟各位保證，相對比較比個人條件，他絕對是比較好的。」

柯文哲接著說，台北燈節因為前局長突然跑掉，發現約還沒簽，臨時緊急叫她上陣，她也把2018年台北燈節辦得非常好，今年跨年晚會也是她在籌備，再過幾個禮拜，2019台北燈節要上場，這次有迪士尼遊行要來，都是陳思宇跑到日本協商，人家才願意來台北展出，「她就是一位認真做事的女孩子，我知道他是很認真的，各方面品行每樣都算是很好的。」

「我要跟大家講一個概念，我自己當台北市長4年，政治就3個原則，對的事情做、不對的事情不要做、認真做。」柯文哲說，還債530億主計長跟財政局長都搞不清楚錢從哪裡來，「就是那3個原則，只要保持這原則，台灣會愈來愈好。」

「選舉不是陳思宇的選舉，希望是改變台灣的一小步，一年立委任期大概要花多少錢去選舉才合理，請大家思考這問題。」柯文哲說，選舉費用太高是台灣政治敗壞開始，只有一年任期要花很多錢去選，「難道你家太有錢了沒地方花嗎？」

柯文哲說，最近在講超越藍綠，不是消滅藍綠，讓藍綠在台灣社會和平相處，不管是去中去蔣，很多東西。柯說，我跟藍綠之間不會有太大爭執，不多，這也是我最近開玩笑，「民進黨中央黨部那七個字，清廉勤政愛鄉土，要改為六個字清廉勤政愛民」，政治要落實在人民生活的每一天，政治就是讓人民過好一點生活而已，意識形態相對不太重要，不管選舉意義上是選賢與能，選一個比較好的，「我可以保證，這三個人我都認識，陳思宇是比較好的。」

最後柯文哲說，明天選舉在台灣歷史上，雖然是小小改變，但是差之毫釐、失之千里，總是希望台灣可走向一個更好的未來，留下更好的台北給下一代，要努力掙脫過去把台灣搞垮的藍綠惡鬥，「明天的選舉是台灣走樣美好未來一小步的開始」；柯說，也不用喊凍蒜，透過一種論理的敘述，一種理智的思考，思考怎樣才是對台灣更好，如果我們這樣去想，明天大家高高幸幸投票。