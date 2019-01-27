韓國瑜自稱「后羿」　謝寒冰：要幫某1顆太陽射下9顆太陽？





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅在政論節目上談到，若韓國瑜2020要出來選，「絕對會強過這四個，大勝四個太陽。」高雄市長韓國瑜26日則霸氣回應「我是后羿」。對此，名嘴謝寒冰26日表示，后羿射下9顆太陽，只留下一顆，難道是說他要幫某位太陽打掉其他顆太陽？

王世堅25日在政論節目中談到，國民黨4大候選人感覺就像是4個太陽，他們是互相比較「只要我不比你差就好」，不過卻忘了要和整個社會比較，忘了把韓國瑜放進去，「韓國瑜早說他不選，我相信他也沒有那樣子的政治野心，但是如果韓國瑜要選，他絕對會強過這4個，這是大家心裡面都有數的事情」。

韓國瑜26日接受媒體訪問時，被問到「市長，王世堅說你2020你的戰力比四個太陽還要強大」，先是回了一聲「喔」，隨後回答「我的外號是什麼，后羿」，然後就哈哈大笑離去。

針對韓國瑜回答自己是后羿，謝寒冰在臉書上提到，「韓國瑜說自己是后羿，而后羿射下九顆太陽，只留下一顆，這難道是說他要幫這位太陽打掉其它幾顆太陽」，質疑「這顆留下來的太陽會是王金平嗎？」

而網友們表示，「別嚇人好嗎？」、「可以是韓市長自己啊！」、「韓國瑜挺誰我就挺誰，不然就是廢票而已，這輩子我不可能投綠色」、「韓國瑜就是個太陽，不需要其他炒作出來的假太陽」、「韓才是真正2020年，從東方升起的一顆大太陽」、「支持 朱立倫」。