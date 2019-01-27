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F1來不來高雄掀戰！誰打臉誰？王浩宇再嗆韓國瑜「亂開支票、又跳票」

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▲▼「看賽車」還能這樣玩！F1加拿大站現場直擊。（圖／記者張慶輝攝）

▲F1賽車加拿大站。（資料照／記者張慶輝攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日表示「F1賽車」無法來高雄比賽，原因就是因為高雄沒有像樣的機場，無法運送F1賽車。對此，綠黨市議員王浩宇跟國民黨草協聯盟發起人李正皓在網路上隔空開戰打臉對方，27日王浩宇再發文批評韓國瑜「亂開支票、又跳票，到底是誰打臉誰？」

韓國瑜表示當初F1賽車跟V8都有在跟高雄市政府接觸，但因為高雄機場沒有辦法起降波音747以及其他大型機種，因此這像合作案無法成局。

▲韓國瑜市長頭戴財神帽：「我只回答吉祥問題」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，王浩宇25日在臉書發文表示，全球最大的貨機都可以降落，波音747在高雄降落也不是什麼問題，「到底要被打臉幾次？」不久，李正皓也在臉書反擊，他解釋，韓國瑜原意是高雄機場無法停放「滿載」的波音747，並附圖解釋，波音747-100B、747-200B、747-400D、747-8等機型在MTOW（韓國瑜口中的滿載）時所需的跑道長度，都超過高雄小港機場的跑道長度3150公尺。

因此，根據資料數據顯示，波音747-100B、747-200B、747-400D、747-8等型號，在MTOW（滿載）時都無法在高雄小港機場起降，李正皓酸王浩宇，「了解狀況後，究竟被打臉的是韓國瑜還是王浩宇呢？」

針對F1賽車能不能來高雄，王浩宇27日發文反擊「滿載說」，他指出，DHL運送F-1賽車，目前最大的飛機是使用滿載需要3090公尺跑道安全長度的atlas Air 747-400F，而小港機場的跑道長度為3150公尺，再加上F-1賽車的運送為了車輛安全考量，是採用較為寬鬆的特規包裝規範，貨物之間會留很多的空間，根本不會讓飛機達到滿載重量。

王浩宇批評韓國瑜，「做為一個市長，整天沒有思考就隨便亂開支票，然後又不斷跳票，到底是誰打臉誰？」

▲▼王浩宇發文批評韓國瑜。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇發文批評韓國瑜。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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關鍵字：王浩宇,韓國瑜

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