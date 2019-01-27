獨／韓國瑜辦公室先搬到鳳山　何時入住官邸「初步有答案了」　

▲高雄市長韓國瑜應媒體要求，頭戴財神帽接受訪問 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜何時將搬入凱旋路的市長官邸，其實從韓國瑜當選以後，很多人都在關心，韓國瑜妻子李佳芬曾在面對記者詢問時表示應該是在過年以後，不過根據《ETtoday新聞雲》記者掌握到的消息，韓國瑜將不會入住官邸。

韓國瑜在當選以後，凱旋路的市長官邸就在進行整修，一度外傳在整修完畢以後就會搬進去，韓妻李佳芬1月9日前往小林國小參加活動時，也被媒體問到何時將搬入官邸，當時她一度愣了一下，隨後表示自己也不太清楚，應該會是在過年以後，不過現在韓國瑜將傾向不入住官邸。

▲韓國瑜市長頭戴財神帽：「我只回答吉祥問題」 。（圖／記者吳奕靖攝）

根據記者掌握的消息，韓國瑜不喜歡「大格局」，住起來會不太習慣，所以未來可能會採取「租一間小房子」住在高雄市，但也許有人會質疑「房租費用」是否為公帑支出，知情人士強調，依照韓國瑜的個性，租金應該是由市長自己來支付，並不會用到一毛公帑，至於整修後的市長官邸，未來可能會用為「招待所」來使用。

其實韓國瑜不入住官邸的原因，就跟他將市長辦公室遷移到鳳山行政中心的原因類似，記者曾詢問過新聞局長王淺秋，遷移市長辦公室是因為韓國瑜不想要太大的市長辨公室，鳳山行政中心後棟三樓原來的市長辦公室有66坪，韓國瑜認為自己只想要個簡單方便的小辦公室就好。

▲韓國瑜市長辦公室將遷往鳳山，市府同仁忙於整理。（資料圖／記者宋德威攝）