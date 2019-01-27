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百度進攻央視春晚灑「86億紅包」　下重本搶移動支付市場　

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▲▼央視2019春節戲曲晚會,成都分會場。（圖／視覺中國）

▲今年央視春晚將首次實現全媒體傳播，圖為成都分會場。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

臨近春節，各大網路公司的「紅包大戰」再度打響。百度今年成為頭號玩家，搶下了央視春晚紅包的獨家合作權，將發放總額高達人民幣19億元（約台幣86億元）的紅包，創歷史新高，不過用戶需要通過旗下的「度小滿錢包」綁定銀行卡，才能提現。由此可見，百度搶佔移動支付市場的決心之大。

據《北京青年報》報導，百度將作為央視2019年《春節聯歡晚會》獨家網絡互動平台，參與今年的春晚紅包互動。屆時，觀眾可以通過搖一搖、搜索和短影片等多種方式獲得紅包，但需要通過「度小滿錢包（原百度錢包）」提現。

百度此次春節紅包活動的主題為「好運中國年」，活動一共持續8天。其中，「集好運卡」、「團圓紅包」兩個主題活動將從1月28日開始，一直持續到2月4日除夕，並將在央視春晚迎來高潮。

除夕當晚，百度將在央視春晚設置四輪紅包互動環節，包括第一輪的「好運臨門」，搖一搖搶紅包；第二輪是「星想事成」小視頻紅包；第三輪是「祝福祖國」搜索得紅包；第四輪是「夢想成真」搖一搖搶紅包。

▼百度春節紅包玩法介紹。（圖／翻攝自百度App）

▲▼ 百度紅包。（圖／翻攝自百度App）

百度透露，今年不但在金額上會創造歷史新高，並且還會引入更加方便、結合了人工智能體驗的紅包互動方式。

百度副總裁王路表示，「在今年的春晚互動合作中，百度的人工智能技術和產品同樣將會扮演非常重要的角色，無論是互動的方式，還是互動的獎品，百度希望讓每一位參與春晚互動的觀眾都能體驗到無所不在的人工智能，讓春節、春晚也邁入人工智能時代。」

▲▼微信支付,支付寶,手機支付,移動支付,微信,電子支付。（圖／CFP）

▲微信支付和支付寶是大陸主流移動支付平台。（圖／CFP）

央視春晚自2015年起，先後與微信、支付寶、淘寶合作，進行春節線上搶紅包活動。《東方財富網》指出，騰訊和阿里兩大支付巨頭似乎無意再大幅撒錢，來競爭「紅包老大」的位置。

阿里旗下的支付寶於25日起再次啟動「集五福」活動，金額與上年持平為5億元（人民幣，下同）。以過去經驗來看，用戶在各處掃「福」、玩線上游戲、與朋友交換福卡等多種方式集滿「五福」卡後，從5億元中瓜分到的紅包金額可能也只有2元左右。

支付寶五福產品經理冠華表示，自2016年以來連續參加集五福的用戶達1億人，「集五福」已經成為許多人的過年習慣和小儀式，而紅包金額的設定與其他公司沒有關係，不希望在「紅包」上形成競賽。

騰訊旗下的微信支付早年靠「春晚紅包」一躍而起，但今年並未推出紅包活動。不過，騰訊今年在QQ推出「春節遊園會」活動，通過線上游戲贏取「福袋」獎勵，獎勵包括現金卡券、明星驚喜等。

▼百度在移動支付領域落後較大。（圖／視覺中國）

▲▼百度錢包。（圖／視覺中國）

《東方財富網》指出，春節紅包不僅能為支付軟件帶來用戶增量，也能給網路平台導入新的客源和活躍客戶，因此春節成為各大支付公司推廣的最佳時機。不過，有專家認為，即使百度在短期內大力推廣「度小滿」，但移動支付的格局依然難以撼動，因為用戶習慣已經形成，要付出的成本非常高。

從易觀發布的移動支付2018年三季度報告顯示，在移動支付市場中，支付寶市佔率高達53.71%，騰訊旗下的財付通佔比38.82%，「度小滿」錢包佔比為0.31%。支付寶和財付通佔第三方移動支付市場份額超90%的局面已持續多年。

報道稱，即使百度在春節可以通過紅包刺激用戶增量，但如何維持用戶活躍度是將來面臨的挑戰，畢竟沒有機搆能持續進行補貼，在沒有補貼的情況下，用戶還是會回到習慣使用的支付工具。

因此有專家認為，支付機搆今後繼續補貼用戶的力度和頻次可能進一步降低，支付平台格局已定，接下來比拼更多的是平台上的產品及服務。

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