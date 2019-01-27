央視春晚大彩排曝光！　接地氣大跳廣場舞　小劇場批官僚主義　

▲ 2019央視春晚彩排現場。（圖／央視網）

大陸中心／綜合報導

央視春晚自1983年舉辦以來，已成為數億觀眾除夕夜的「年夜飯」。晚會節目組於25日下午進行了首次帶妝、帶觀眾的「大彩排」，經過觀察，能發現2019年春晚有所「升級」，小品劇場更「接地氣」，有批評形式主義與官僚主義的橋段；舞蹈節目則匯集時下最受矚目的廣場舞和街舞，讓表演內容更貼近人們的生活大小事。

央視春晚2018年海內外觀眾規模達11.31億，今年則將再擴大規模。據《央視網》消息，2019春節聯歡晚會以「奮進新時代、歡度幸福年」為主題，25日下午開展了首次帶妝、帶觀眾大彩排，分別在央視1號演播廳和深圳、長春、井岡山等三個分場演出。

▲ 2018春晚小品《真假老師》。（圖／央視網）

相聲和小品一直是最受期待和關注的環節。據節目組介紹，2019年的語言類節目內容緊扣民生熱點，更加接地氣，除了講述人與人之間的誠信交往、消費者與服務者的互相理解，還將揭露市場詐騙、鞭撻形式主義、官僚主義等，力求用幽默的橋段、創新的方式呈現社會熱點，希望引發觀眾共鳴。

儘管目前演員陣容尚未公布，但節目組透露，語言類節目聚集了相聲新生代演員、脫口秀人氣演員、影視演員以及喜劇實力派演員，其中還有觀眾意想不到的跨界組合。

▲2018年春晚黃渤和新生代偶像陳偉霆、張藝興尬舞，被網友評為「春晚MVP」。（圖／取自新浪娛樂）

歌舞類節目也將大膽創新，其中，歌曲節目分為中國夢歌曲、慶祝新中國成立70週年歌曲、經典老歌、年味歌曲，健康向上的美聲、民族、流行歌曲等類別。據悉，這些歌曲里既有流傳度廣的經典名曲，也有受到年輕受眾青睞的時尚新曲，同時還有抒發中華兒女家國情懷的新歌。

舞蹈節目方面不僅匯集了年俗舞蹈、芭蕾舞、少兒舞蹈等，而且有街舞和廣場舞。節目組稱，歌舞節目在保證品質的同時力求入腦、入心、入情。

▼那英和王菲合唱《歲月》。（圖／央視網）

此外，今年戲曲節目將以京劇為龍頭，包括豫劇、越劇、黃梅戲、粵劇等四個地方劇種為主軸，讓觀眾在感受中國戲曲「美、奇、巧、趣」的同時，領略中華優秀傳統文化的悠久魅力和時代風采。

觀眾熱衷的魔術方面，則以「融合、互動」為理念，魔術師將通過貼近生活的日常物品，用「小而美」的表演充分展現魔術精彩，讓觀眾在感受魔術神奇、魔幻魅力的同時，傳達出團圓喜慶的美好願望。

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