85歲富豪兩年痛失23億！　港警偵破史上最大「倫敦金」詐騙案

▲ 倫敦金是一種黃金買賣交易的方式之一。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

香港發生了一起史上最大的「倫敦金」交易詐騙案，7位受害人共損失6.29億元港幣（約台幣25億元），85歲官窯收藏家葛師科也是受害者，2年間被騙了5.8億元港幣（約台幣23億元）。根據了解，詐騙集團不僅扮演「投資專家」，甚至找來正妹「噓寒問暖」獲得信任；目前，警方已逮捕14名詐騙嫌疑人（12男2女），並拒絕對「8旬富豪遭詐案」發表看法。

《南華早報》25日報導指出，警方偵破的這起倫敦金詐騙案共涉及6億多元，共有7位受害人且大部分為華裔，其中2人是香港人，台灣、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭則各有1人，涉款共6.29億元港幣。警方於1月24日逮到14位涉案嫌疑人，並凍結了有關銀行戶口，共2.2億元港幣（約台幣8.6億元）。

會偵破這起案件，起因於港警2018年10月底接到85歲的官窯收藏家和富豪葛師科報案，聲稱被自稱「投資專家」的人騙走巨額資金，疑似陷入「倫敦金」詐騙；經過重案組追查後鎖定目標，發現詐騙集團還涉及另外6宗同類型案件。

根據了解，這群騙徒不只扮演「投資專家」，還打出「正妹牌」聘請年輕女性利用社交軟體接觸受害人，並要求他們在社群網站PO出名車等奢侈品、關心受害者得到信任，以騙取大量投資額。

其實，這種「倫敦金詐騙」是一種黃金買賣交易的一種金融詐騙，最早起源在倫敦而得名，倫敦黃金市場並非實貨市場，交易場所在各大小金商之銷售網路構成無形黃金市場。

「倫敦金詐騙」受害者多為投資者。騙徒以倫敦金交易為名，引誘投資者在不良金融公司開立投資帳戶並存入資金，在簽署「授權書」後全權委託「金融公司」操作帳戶；接著這些騙徒只需作出頻密的買賣指令，便可讓帳戶內的資金因「交易虧損」和「支付佣金」等收費而全部虧光。

▲ 葛師科（右一）正在介紹古董。（圖／翻攝自香港政府新聞網）

報導指出，最年輕的受害者為32歲，損失至少70萬元港幣（約274萬元台幣）。最年長的是85歲的葛師科，專長於收藏中國官窯瓷器，是「天民樓」藏館的主人，在收藏界頗負盛名。他在兩年的時間裡，因交易騙局被騙走了5.8億元港幣。

東九龍總督察Tam Wai-shun表示，2016年6月至2018年10月期間，涉案投資公司以電話行銷、社交媒體隨機接觸至少7名受害人，不僅自稱「有豐富的投資理財經驗」，還對受害人噓寒問暖博取信任。詐騙分子在相約受害人見面後，遊說「客人」投資倫敦金，並誘騙簽署授權文件，讓中介（經紀）全權操作賬戶。

《香港01》指出，騙徒還用擁有「騙人劇本」，他們會分別飾演業務經理、黃金操盤員、普通女生等三個角色，如果是演普通女生，開始時只能跟「目標客戶」談生活事，培養朋友信任；等到感情成熟時，可進行「升級版」發展成「網戀」，以「博取完全俘虜客戶」。