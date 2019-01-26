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「5G網路4K直播」進攻2019春晚＋兩會　商用計劃全面展開

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▲▼ 2018央視春晚。（圖／央視網）

▲2018年央視春晚海內外收看觀眾總規模達11.31億。（圖／央視網）

大陸中心／綜合報導

2019央視春晚將與華為攜手中國移動，推出5G網絡傳輸4K超高清內容，清晰度是高清節目（分辨率1080P）的四倍；江西衛視春晚則打造史上首個基於5G網絡的超清全景VR（虛擬現實）。此外，今年兩會也將使用5G直播；百度、阿里等則擬定無人駕駛、物聯網等領域的5G應用計劃，預計在2019年大規模推廣。

據《新華社》報導，大陸5G預計2019年投入商用，目前大眾普遍停留在概念介紹上「霧里看花」，此次藉由春晚能讓更多人「看見」體驗5G，預計推動5G熱潮升溫，進而加快通信設備、手機、芯片、天線、應用的開發，5G產業鏈各環節均將受益。

首個基於5G網絡的全景VR春晚將於2月3日上演，江西衛視春晚推出了「5G+360°VR看春晚」，分辨率達到8K水平，而且還可以觀看360度實景。

無獨有偶，全國觀眾將在2月4日除夕夜當晚體驗5G，超清觀看央視春晚來自深圳的精彩節目。深圳此前成功實現首次進行的5G網絡4K傳輸測試，央視春晚深圳分會場將歷史性實現5G網絡傳輸4K超高清內容。

▲▼春晚,2018央視春晚,小品,相聲。（圖／翻攝自Youtube）

▲2018春晚的戲曲節目。（圖／翻攝自Youtube）

5G直播春晚是什么感受？報導指出，儘管處在千里之外，但觀看晚會就好像演員在近距離演出，「一挑眉、一回眸」都非常清晰，是目前高清節目（分辨率1080P）清晰度的四倍，而且不會出現卡卡、中斷的情況。

這次5G助力春晚的背後，閃耀著「深圳智造」的身影。其中，央視春晚由華為攜手中國移動，實現技術保障；江西衛視春晚由中興通訊聯合中國聯通提供技術。

通信專家麥浩超表示，大陸5G從電視直播突破，反映出5G更快走進大眾；流暢的VR沉浸式體驗只有5G才能滿足網絡要求，未來無需固定的光纖，只要有5G網絡信號的地方都可以做超清直播，這促進媒體、互聯網（網路）娛樂、視頻（影片）、VR、AR等各領域的升級換代、加速成熟。

▲▼天罡晶片。（圖／翻攝微博／華為中國）

▲華為推出5G天罡晶片。（圖／翻攝微博／華為中國）

春晚僅是5G在大陸快速鋪開的一個縮影，今年全國「兩會」也將用上5G超清直播。報導稱，央視將聯手中國移動、華為開展基於5G網絡的4K超高清視頻節目回傳和直播。

此外，華為創始人任正非近期透露，華為已簽署各國共30個5G商用合同，5G基站全球發貨超過2.5萬個；在今年上半年，將發布搭載5G芯片的5G智慧型手機，預計第一款5G手機將採用折疊式，並將在今年下半年實現5G商用。

中興通訊也緊跟腳步，攜手中國聯通，打造全球第一個基於全球移動通信最新協議版本的5G手機室外通話。中興還接連通過移動、電信的重要測試，在研發測試中，在2.6GHz頻段5G基站NR測試實現全球業界最高的單用戶下行峰值速率，達到3.2Gbps，是目前常見4G網速的32倍。

中國移動則計劃於3月實現，在深圳等10地的「5G直播4K超高清視頻信號」；中國電信去年10月在深圳部署全國首個5G試驗站點，首次實現「端到端」5G網絡的專業無人機測試飛行；中國聯通在深圳設立5G創新中心，與騰訊、比亞迪等各行業龍頭企業簽訂了5G創新應用戰略合作協議。

►►2019央視春晚電視、手機全包　攜手「百度＋抖音」首次跨媒體傳播

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