「全球最強」雄三飛彈　王浩宇：美軍航母戰鬥群都難存活

▲桃園市議員王浩宇表示，面對中共文攻武嚇，國軍也配備有「航母殺手」支撐的雄三飛彈，請國人無須擔心。（圖／記者賴于榛攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸新建的002航母傳出將與遼寧艦在台灣周遭海域進行「雙航母」訓練，桃園市議員王浩宇表示，國軍配有被稱為「航母殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈，60秒內即可從台灣到達大陸沿海，具有極強穿甲能力，即使美國航母也不見得能抵抗，堪稱世界各國都想採購的超級軍備。不過據了解，美國航母一般搭載戰鬥機60-90架，80％是固定翼作戰飛機，而作戰半徑一般都在600公里以上。

王浩宇表示，大家普遍會回想起過去雄三飛彈誤擊漁船的事件，但實際上要在汪洋中擊中小小漁船，恰好展現了飛彈的誇張準確度，也因此包含美國、日本等各國軍隊都對這個「全球最強的航母殺手」頗有興趣，私下也聯繫台軍方表達採購意願。

▲海軍司令部於2019年第一天公布《TOWARD 2019》形象短片，首度公開沱江艦發射雄三飛彈的震撼畫面。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）



據他介紹，雄三屬於技術艱難的低空對艦飛彈，飛行速度最快可達音速3倍，相當於每分鐘可飛行超過60公里、60秒內即可從台灣到達中國沿海，飛行終端重量至少1000公斤，具有極強穿甲能力，可輕易穿透美軍現有任何一艘航母。此外，雄三還具有超低空貼海飛行能力，一般雷達很難確切掌握它的蹤跡，就算是美軍配備最先進雷達的航母，大概也只能爭取到少於60秒的預警時間，意味著遼寧艦等級的航母，很可能剛偵測到飛彈來襲，就已經直接被打爆。

最恐怖的是，雄三飛彈還有飽和攻擊的能力，可以一次針對多個目標、發射多枚飛彈，遼寧艦跟護衛艦如果遭到國軍雄三飛彈的飽和攻擊，最多只有不到10秒反應時間，因此有很大機率會在第一波就被擊沈。

王浩宇表示，連美軍內部評估都認為，就算是美國航母戰鬥群遇到雄三飛彈都不見得能夠存活，還積極向台灣政府接洽，希望能買到雄三飛彈用在美軍實戰上。因此面對中共遼寧艦繞台的文攻武嚇，就算美國來不及介入，國軍其實也具備充分的反擊能力，台灣人其實大可放心。

對此，網友們則紛紛在底下留言回應，「航空母艦不會乖乖地讓你打」、「台灣可以用雄三統一世界了」、「航母是用在遠距離攻擊，近距離根本用不到。」、「恭喜你，你出名了！你的言論已經上了大陸各大網站的版面」。

▼桃園市議員王浩宇稱雄三飛彈攻擊力及精準度及高，連美國航母戰鬥群都非敵手。（圖／截自王浩宇臉書）

