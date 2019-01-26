路透踢爆：俄傭兵低調飛委內瑞拉　保護馬杜洛安全

▲ 俄方消息人士指出，早在2018年5月總統大選之前，就有傭兵前來保護馬杜洛。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統鬧雙包，多國政府表態支持反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido），軍方則是公開力挺「唯一合法總統馬杜洛（Nicolas Maduro）」。但政壇局面混亂，路透社26日獨家踢爆，俄羅斯私人軍事承包商已派傭兵飛往委內瑞拉執行秘密任務，旨在維護馬杜洛（Nicolás Maduro）的人身安全。

數十名消息來源指出，此次傭兵部署是與瓦格納集團（Wagner group）有關。據了解，該集團內部成員大多是退役軍人，過去曾幫助俄羅斯部隊在敘利亞、烏克蘭境內的行動。

長期與軍事承包商接觸的哥薩克（Cossacks ）領導人沙巴耶夫（Yevgeny Shabaev）透露，特遣隊早在反對派抗議活動開始之前的1、2天就已出發，先包下2架飛機前往古巴首都哈瓦那（Havana），隨後搭乘一般商業班機飛往委內瑞拉。他表示，這支特遣隊的任務是要保護馬杜洛，避免安全部隊當中的反對者趁隙逮捕他的狀況發生。

不過，俄羅斯國防部以及委內瑞拉當局對此全都不予置評。

事實上，俄羅斯始終力挺馬杜洛政權，並提供數十億的貸款。此外，分析指出，委內瑞拉政壇動盪可看出世界強權選邊站的態勢，美國與歐洲國家支持瓜伊多，俄羅斯與中國傾向不干涉，並進一步譴責美國侵犯委內瑞拉主權。俄羅斯總統普丁提到，「其他國家任何形式的干涉，都違反國際法的基本規範」，把砲口對準美國。