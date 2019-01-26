▲全新「ChaPi BUS大江接駁車」迎新春，吸引消費者搭乘。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

超可愛的Hello Kitty彩繪機，吸引大小朋友指定搭乘，也使越來越多企業推出吉祥物賣萌！位於桃園市中壢區大江購物中心、迎接農曆年來臨，推出全新的「ChaPi BUS大江接駁車」，將吉祥物-ChaPi化身為車體，各式腰靠、枕巾等車內配件相當討喜，推出首日大江並分送限量版造型棒棒糖，給搭乘的消費者，讓消費者直呼「卡哇伊」。

為了凸顯企業或是產品的特色，及拉近與消費者之間的距離，透過企業吉祥物與民眾互動、爭取消費者支持的方式，正日漸盛行。為迎接農曆春節的到來，中壢大江購物中心今年特別打造第一部以大江吉祥物ChaPi為主題的「ChaPi BUS大江接駁車」，不只有相當應景、喜氣洋洋的紅色車體，內裝還有全系列Chapi車用配件，包括枕巾、腰靠等。

▲全新「ChaPi BUS大江接駁車」迎新春，吸引消費者搭乘。▼伯朗咖啡的吉祥物伯朗先生穿梭各大賣場與消費者互動（圖／大江提供）



中壢大江並為「ChaPi BUS大江接駁車」舉辦首航上路，當天拍攝「ChaPi BUS大江接駁車」照片並上傳官方FB、IG完成指令即有機會獲得限量版造型棒棒糖，當日新一代主題接駁車將加入服務顧客的行列，讓消費者前往購物中心的路上就可以感受到歡樂的氣氛。

中壢大江除提供免費停車服務，並長期提供免費接駁車服務，行駛路線為購物中心往返中壢火車站，春節期間將特別加開班次往返高鐵桃園站，讓民眾春節連假出遊更加便利、免於開車奔波之苦。

大江購物中心企劃部副理楊若琳26日表示：為迎接農曆新年，即日起至2月3日舉辦「壓歲慶」促銷活動，除了有全台限量獨家商品，使用全新大江玉山聯名卡單筆消費滿999元，即可獲得200元電子現金券，精打細算的消費者不妨把握這一波優惠折扣，為全家大小採購禮品、添新衣。