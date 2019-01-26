陳思宇猛攻雙重國籍　何志偉：不再回應選舉抹黑

▲蔡英文日前偕同立委候選人何志偉參拜海光宮 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選前最後一天，「柯家軍」陳思宇26日上午至台北市太平市場掃街，她質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉，沒有選舉募款卻有財產增加，並追打何志偉先前稱已放棄的美國國籍證書，質疑曾有造假嫌疑。對此，何志偉僅回應，不再予以回應，盼選舉政見能回歸政見與政績。

25日晚間柯文哲陪同陳思宇到寧夏夜市掃街，柯文哲致詞時表示，選舉花費大高是政治敗壞的開始，說陳思宇沒有到處張貼廣告、沒有用「金牛型」選法很好。

對此，陳思宇在26日上午掃街時也對兩位對手提出質疑，她表示，大家都知道選舉要花錢，她選舉的募款及政治獻金都是合法、公開、透明化，但何志偉與陳炳甫宣稱自己的選舉是「0元選舉」，從選議員到立委都沒有募款，「那請問一下你財產的增加是哪裡來的？」認為何志偉與陳炳甫應該要對選民交代清楚。

另外，關於日前陳思宇的父親陳建銘質疑何志偉的美國籍風波，何志偉雖三度提出放棄國籍聲明書，證明自己已放棄美國籍，但陳思宇於26日上午掃街時再次提出兩點質疑，第一，何志偉選議員及立委時拿出的國籍聲明書並不相同，要何志偉說明哪張是真的；第二，這兩張國籍聲明書上都沒有鋼印與正確的核准日期，批評何志偉隱藏重要資訊，呼籲何「不要再說謊了」。

對於國籍一事不斷被提起，何志偉透過媒體群組回應，強調有關針對相關國籍事件，之前已正面回應，總統也在臉書溫暖勉勵，「對於大量選舉抹黑，我們一概不再予以回應，盼我們選舉政見能回歸政見與政績」，正面力量從何志偉做起。