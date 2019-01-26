　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委補選前一天　陳思宇、何志偉激鬥還扯上賄選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳思宇葫蘆堵市場掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲立委候選人陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選投票日將在27日登場，民進黨立委候選人何志偉今在建成圓環舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米等；但卻被對手「柯家軍」陳思宇的父親、議員陳建銘質疑有賄選之虞，指現場泡麵、白米等堆得像城牆，發放之物資都超過百元，圓環也布置大量何志偉的旗幟文宣，有賄選疑慮。

陳建銘受訪表示，今天接獲民眾檢舉，到現場發現到處都是何志偉的旗子、布條，現場還發送泡麵、白米，可以說都超過百元以上，「所以我們深切懷疑這是不是涉嫌賄選」，喊話民進黨執政當局應該主動進行調查。陳說，非常遺憾，打電話到檢舉專線，發現竟然連這電話都沒人接，但司法應當是沒有假期的，法律也應該是沒有假期的，希望檢調能介入調查。

陳建銘也呼籲候選人不要以身試法，我們更認為在想場經過檢調單位向警察機關舉發要求蒐證後，現場旗子都收光了，「早知如此何必當初。」

對此，陳思宇下午受訪表示，接近中午的時候接到民眾檢舉案，建成圓環有何志偉先生的旗子布條，現場有發送白米泡麵，「我們已經多次打電話給檢調做投件，但檢舉貪污的專線都無人接通，也依照正常程序做備案，是不是有涉及賄選由檢調做調查，不再多做評論。」

至於被外界質疑負面選戰一事，陳思宇說，這部分我們是聽到民眾檢舉，會依照相關法律成許請檢調調查，「如果沒有做這件事情就不需要感到虧心，民主選舉一場乾淨選舉不需要是這樣。」

對於遭對手指稱賄選，何志偉辦公室聲明，地方行程眾多，候選人勤跑基層，跑行程實屬正常。本活動之主辦單位與協辦單位皆與本辦公室無關，本辦得知此行程，因而由助理前往發放文宣，其它活動細節一概不清楚，所以不予以回應。不口水；不抹黑何志偉主打政績與政見牌，祝福所有候選人平安喜樂。

▲▼立委參選人何志偉廸化街掃街拜票 。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委參選人何志偉 。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
炒螺肉急買米酒！他回家一看「60隻蝸牛全逃亡」傻了：母湯
搖滾F奶正妹裸上身開唱「辣曬半球」！網噴鼻血：好想當那吉他
Nike讓假貨商哭了！加入「球鞋身分證」一秒驗真偽

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,陳思宇,何志偉,陳炳甫,國民黨,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

環保署喊生豬肉別丟廚餘桶　葉元之砲轟：畫蛇添足！

蘇貞昌：廚餘分流政策加嚴一貫　非政策混亂

勞保7年後提前破產　蘇貞昌：絕對負起最終支付責任

警政署長擬晉升侯系人馬　槓上徐國勇惹綠營不滿

苦苓「四個沒有」批柯文哲不夠格！嗆柯粉：選總統不是選諧星

咬傷前女友被控家暴　唐鳳已委任律師處理

蘇貞昌站台力挺王義川　笑稱「質詢我時不要太兇」

獨／韓國瑜吸力「跨海漂」　深圳知名飲料店5-Y高雄踩點

洪秀柱稱能體會難處　朱立倫再談換柱「沒心結」

立委補選前一天　陳思宇、何志偉激鬥還扯上賄選

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

環保署喊生豬肉別丟廚餘桶　葉元之砲轟：畫蛇添足！

蘇貞昌：廚餘分流政策加嚴一貫　非政策混亂

勞保7年後提前破產　蘇貞昌：絕對負起最終支付責任

警政署長擬晉升侯系人馬　槓上徐國勇惹綠營不滿

苦苓「四個沒有」批柯文哲不夠格！嗆柯粉：選總統不是選諧星

咬傷前女友被控家暴　唐鳳已委任律師處理

蘇貞昌站台力挺王義川　笑稱「質詢我時不要太兇」

獨／韓國瑜吸力「跨海漂」　深圳知名飲料店5-Y高雄踩點

洪秀柱稱能體會難處　朱立倫再談換柱「沒心結」

立委補選前一天　陳思宇、何志偉激鬥還扯上賄選

0127好星運開關│雙子開好運，為天蠍打打氣

環保署喊生豬肉別丟廚餘桶　葉元之砲轟：畫蛇添足！

年貨大街可「試聞毒品」？　警反毒宣導不遺餘力

自然科缺考率達2.9%　大考中心：可能準備不充分臨時放棄

影／金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末　居民痛斥：太沒公德心

學測自然考試時間110分鐘　考生：圖表多又難大多趕著寫完

父攜子情人節開車衝海自殺　「人已死」殺人罪不予起訴

劉櫂豪爭取豐年機場新增鋼琴　感謝吳坤穎的琴聲撫慰人心

13歲女童誤刮車「不跑」留紙條道歉　超暖車主：賠我1塊就好

中職／三商虎福利最好　林仲秋期待老東家重返

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗..

嚴凱泰13歲女兒的一封信：我沒..

唐鳳驚傳家暴！咬傷伴侶挨告

告柯粉再告韓粉　王瑞德：追殺到..

雲林營養午餐18元　林佳新：喝..

韓冰逛台中年貨大街　現場快暴動

國小營養午餐1餐18元　林佳新..

謝長廷：拒假消息包圍中羞辱下台

扁酸鄭惠中一巴掌打得下去？挨嗆..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

「賓士停操場」校長辦退休　侯友..

傳家暴「命運交織」女友　唐鳳稱..

王世堅：韓國瑜選2020強過4..

2陸男滯留桃機119天　最快2..

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜談高雄氣爆　 韓粉生氣了

高雄氣爆發生已超過4年，如今近46億善款遭指運用不當。對此，台北市議員高嘉瑜在政論節目上表示，「韓國瑜市長應該肩負責任，編列預算來賠償受災戶，這本來就是該做的」，引來部分網友不滿，紛紛灌進臉書，痛罵高嘉瑜，而高嘉瑜也一一回擊，一人獨戰大批韓粉。

陳思宇猛攻雙重國籍　何志偉：不再回應

酸對手金牛選舉　柯P：算招牌就知道花多少

參選先測智力？柯P：被測驗的還是市民

官方民調問政黨傾向挨轟　柯P：馬時代就有

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

東區幫人配對…隔4個月變女友！

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

每個人生日都有對應的專屬色

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面