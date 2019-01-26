立委補選前一天　陳思宇、何志偉激鬥還扯上賄選

▲立委候選人陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選投票日將在27日登場，民進黨立委候選人何志偉今在建成圓環舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米等；但卻被對手「柯家軍」陳思宇的父親、議員陳建銘質疑有賄選之虞，指現場泡麵、白米等堆得像城牆，發放之物資都超過百元，圓環也布置大量何志偉的旗幟文宣，有賄選疑慮。

陳建銘受訪表示，今天接獲民眾檢舉，到現場發現到處都是何志偉的旗子、布條，現場還發送泡麵、白米，可以說都超過百元以上，「所以我們深切懷疑這是不是涉嫌賄選」，喊話民進黨執政當局應該主動進行調查。陳說，非常遺憾，打電話到檢舉專線，發現竟然連這電話都沒人接，但司法應當是沒有假期的，法律也應該是沒有假期的，希望檢調能介入調查。

陳建銘也呼籲候選人不要以身試法，我們更認為在想場經過檢調單位向警察機關舉發要求蒐證後，現場旗子都收光了，「早知如此何必當初。」

對此，陳思宇下午受訪表示，接近中午的時候接到民眾檢舉案，建成圓環有何志偉先生的旗子布條，現場有發送白米泡麵，「我們已經多次打電話給檢調做投件，但檢舉貪污的專線都無人接通，也依照正常程序做備案，是不是有涉及賄選由檢調做調查，不再多做評論。」

至於被外界質疑負面選戰一事，陳思宇說，這部分我們是聽到民眾檢舉，會依照相關法律成許請檢調調查，「如果沒有做這件事情就不需要感到虧心，民主選舉一場乾淨選舉不需要是這樣。」

對於遭對手指稱賄選，何志偉辦公室聲明，地方行程眾多，候選人勤跑基層，跑行程實屬正常。本活動之主辦單位與協辦單位皆與本辦公室無關，本辦得知此行程，因而由助理前往發放文宣，其它活動細節一概不清楚，所以不予以回應。不口水；不抹黑何志偉主打政績與政見牌，祝福所有候選人平安喜樂。

▲立委參選人何志偉 。（圖／記者湯興漢攝）