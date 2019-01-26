官方民調問政黨傾向挨轟　柯文哲：馬英九時代就開始了

記者陳家祥／台北報導

台北市研考會近日公布市長柯文哲就職四年民調，其中「政黨傾向」一題卻遭台北市議員王鴻薇批評根本是公器私用，想探民眾口實，「濫用公帑，為自己的選舉鋪路」。對此，柯文哲26日回應，「做民意調查時作政黨傾向，從馬英九時代就開始了」，自己甚至還問過民調專家說為什麼要加這個。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

根據最新的北市市政民調，民眾對柯文哲施政整體滿意度為58.6％，不滿意度達32％，較去年增加5個百分點。不過，原為了解市民對市政的需求以及各項公共服務的滿意度所做的市政民調，卻詢問市民的政治傾向，引來王鴻薇砲轟濫用公帑，質疑柯文哲是為選舉鋪路，「簡直任意妄為到了極點」。

對於議員質疑官方民調調查政黨傾向遭批一事，柯文哲說，這一題以前就問過了，做民意調查時做政黨傾向，從馬英九時代就開始了，「我們還問過民調專家說為什麼要加這個，這是internal control，這是一個very stable的item，從馬英九時間開始，也問過長期以來替市府做顧問的，就是一個internal control。」

至於議員還批評乾脆直接問2020要選誰，柯文哲險些再度失言回嗆，話講到一半隨即改口，「我差點說…，我現在已經學會不要脫口而出。」