候選人參選先測智力？智商157柯文哲：被測驗的還是市民啊

記者陳家祥／台北報導

有網友在國發會「提點子」平台發表提議，「候選人都需進行智力測驗並於顯眼處公開分數」，認為不願公開分數者是「蔑視選民權利」，選舉不應該只是選民的智力測驗，在選前更應該對候選人進行智力測驗以利選民判斷。對此，號稱智商157的台北市長柯文哲，26日被問及此事時先是說「沒什麼意義」，接著表示，「問題是被測驗的還是市民啊。」

▲柯文哲出席2019 台灣年味在台北台北地下街、後站商圈及華陰街商圈走街。（圖／記者莊喬迪攝）

網友在該平台提議候選人須智力測驗的4點「提議內容或建議事項」，1.選民對候選人的能力有知的權利，若未進行智力測驗者不得參選，對於分數不願公開者也是蔑視選民權力（應為利），也不應參選；2.智商分數不影響候選人的參選權力；3.適當期間應於選舉活動開始前至投票日之間，約日期區間前面 1/3 ~ 1/2 進行，保有討論的空間；4.須說明智力測驗是一個重要參考，不是絕對參考。

對於網友這項提議，柯文哲26日受訪時先表示，「沒什麼意義」；至於網友認為選舉不應該只是對民眾的智力測驗，要考驗的是政治人物？柯說，問題是被測驗的還是市民啊。

隨後記者接著問，候選人的智力跟從政表現可以畫上等號嗎？柯先說，「今天不要開玩笑」，接著表示自己進步、改進的速度很快。