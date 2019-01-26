學測國寫／圖表分析「中小學禁用含糖飲」　國文寫作題目超生活

▲圖表分析誰「該禁用含糖飲」，國文寫作題目超生活。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

108年學測首度將國文選擇題與國文寫作分節考試，時間也從原本的80分鐘延長到90分，今（26）日下午考試結束，大考中心表示，應考人數為13萬8248人，到考人數為13萬5366人，缺考率2.08%，較去年1.83%略高，今年也首度以健康醫學知識入題，要求考生分析圖表並對「高含糖飲食」提出看法。

大考中心表示，國語文寫作測驗第一大題取材包含圖表與文字、第二大題取材古今文本，兩大題設問平易，且限制答題字數，不至於增加考生負擔，「考生應可在90分鐘內充分表達」。

第一大題命題觸及全球最重要的議題「高含糖飲食」，列出國健署統計的103年至106年「國民營養健康狀況變遷調查」，要求考生分析應以哪一群體為優先宣導對象？以及贊成或反對「中、小學校園禁止含糖飲料」，評量考生對現代生活的知性系統判讀能力。

▲大考中心分析國文寫作特色。（圖／記者嚴云岑攝）

第二大題則引用《南史》 中陶潛史料與現代文學作品《千江有水千江月》一段情節，請考生分析兩人的善意，並以「溫暖的心」寫作長文，評量考生分享經驗與抒發情懷能力。

試考生認為，本次試題難度適中，大部份考生都有作答能力，題目中規中矩好發揮，中等程度考生也能寫得不錯，但如果要取得高分，則需精熟的寫作能力，或者富有創意的新視角。

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