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考完了！學測試務人員「鼓掌出闈」　2/25成績可上網查

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▲▼ 命題老師出闈 。（圖／記者周書羽攝）

▲考完了！學測試務人員出闈，2/25可上網查成績。（圖／記者周書羽攝）

記者嚴云岑／台北報導

108年度大學學測於今（26）日結束，相關試務人員也在掌聲中出闈，許多人拖著行李、臉上帶著笑容，也不忘幫自己鼓掌。大考中心表示，預計今日下午5時公佈英文、國文、社會科答案，明日公佈餘下科目，考生可於2月25日上網查成績，學測成績單將於2月26日寄出。

今年大學學測社會科讓考生哀鴻遍野，長達19頁的考卷，也是近年來頁數最多的一次。大考中心主任劉孟奇解釋，從去年考題分析得知，「題幹長短不是問題，文字不能艱澀才是重點」。

因此，今年大考中心雖限定命題老師做出與去年相同頁數的次題，「但我們把文字排寬、圖表拉大，像社會科最後一頁的『廟宇』，一張圖就佔了一整頁」，才會讓考生有題目變多了的錯覺。

▲▼ 命題老師出闈 。（圖／記者周書羽攝）

▲5名試考生。（圖／記者楊詩益攝）

劉孟奇表示，今年社會自然科多出現素養題，讓學生不只死背，也要能跨領域、結合生活情境，未來會看考生表現逐步調整。

大考中心今起陸續公佈試題解答，若外界對答案有意見，可至網站下載「試題或答案之反應意見表」，陳述意見後在1月30日前以限時掛號寄到大考中心，大考中心將於2月19在官網公告回覆內容。

▼試務人員出闈。（圖／記者嚴云岑攝）

▲出闈。（圖／記者嚴云岑攝）

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