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「溫暖的心」想拿高分　師：可寫空姐擦屁股談愛心濫用

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▲國文科解析。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北市高中國文教師團隊分析國文寫作考題。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

108年學測國文寫作結束，高中國文科教師團隊分析，今年圖表判讀著重知性統整能力，答題難易度比去年下降許多，只要看懂圖表、確立觀點，拿高分不難；第二題「溫暖的心」雖然已經出現多次，但若能扣緊社會脈動，將溫暖的心放大為「愛心如何不被濫用」，並舉空姐擦屁股事件入題，就能讓教授有耳目一新感受。

建國高中國文老師周杏芬表示，第一題第一小題圖表判的作答方向為圖表一人數比例與圖表二人數相乘，從統合數字中，找出最比例最高族群，為優先宣導對象，「由此可知，13~15歲國中男生比例95.7%最高。」第二小題則可站在贊成或反對立場，並點出贊成或反對「禁止」理由，並舉實力印證必要性。

▲圖表分析誰應禁用「含糖飲」　國文寫作題目超生活。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國文寫作第一題為圖表分析。（圖／記者嚴云岑攝）

第二題則第一小題是從兩篇文章分析，解讀兩篇文章主角的善意，並擷取訊息，第二小題「溫暖的心」，則是從生活經驗分享經驗與體會。

成功高中國文老師李文展提醒，考生如果是虛構或編故事，不容易拿到高分，中等程度學生可能只是寫出自身經驗，或者給予他人的善意，但如果換個角度著手，包括「做什麼事可以表現出溫暖的心」、「如何避免溫暖的心被濫用」等，就比較能拿到高分。

李文展建議，考生可多觀察生活事件並抒發感受，「像這次空姐幫老外擦屁股，就是愛心被濫用事件」，還有寫出如何善待近年來越來越多的移工、新住民，都能讓教授有耳目一新的感受。

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關鍵字：大學學測,學測國寫,國文寫作,溫暖的心,愛心濫用

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