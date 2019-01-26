▲鈴聲響完再作答？監試師出槌，大考中心幫42考生「加分」。（圖／示意圖，非受影響考生／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

108年大學學測今（26）日來到第二天，大考中心在數學考試結束後召開記者會，除分析試題特色，更列出25日延誤考試時間或需補償事項，有考場因冷氣發出怪聲移動到備用考場，考試延後22分鐘；也有考場因考生嘔吐延後3分鐘。另有一考場因監試人員疏失，大考中心會將耽誤的30秒轉化成「救濟分數」。

大考中心主任劉孟奇表示，昨日北部某考區在英文科考試時，有監試人員誤以為要在響鈴結束才能開始作答，阻止考生在鈴響時提筆，約有42名考生受影響。

接獲考生投訴後，大考中心實際量測鈴聲長度，總計24秒，劉孟奇說，「加上餘音繚繞時間，我們決定主動救濟30秒」，會套用公式轉換成分數，這並非首次因監試人員疏失而需救濟的事件，未來也會對監試人員加強宣導。

▲大考中心說明25日延誤考試時間或需補償事項。（圖／記者嚴云岑攝）

昨日英文考科「凸槌」不只一樁。同樣在北部考場，監試人員在發考卷時，冷氣雖然沒開卻持續傳出怪聲，監試人員立刻向大考中心報告，因工程人員評估無法立即排除，決定啟用備用試場，考試開始時間也從原本的9時20分延誤9時42分，結束時間同樣延後22分鐘，直到11時22分才收卷。

大考中心召集人沈青嵩提到，移動到備用試場需要有人帶前斷後，還要等到所有人坐定才能發卷，「工程相對浩大」，而在考試時間，該校工程人員也進行搶修，最後發現是因陣風較大造成的風切現象，經由固定後狀況排除，下午又回到原試場應試。

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