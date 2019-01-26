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學測數學／公投領票、大腸癌篩檢入題　試考生：難度中間偏易

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測考生準備應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

大學學測來等第二天，今（26）日上午第一節考數學，大考中心表示，該科考試應到13萬6379人，實到13萬33695人，缺考率1.97%，比去年1.44%略高。試考生表示，此次數學考試取材生活，考題中間偏易，大腸癌篩檢、公投案皆入題，為兼具數學能力與跨領域的設計。

大考中心表示，今年數學考試有4大特色，「重觀念，計算量少」、「結合數學知識與生活情境」、「強調基本觀念」、「是提由易到難，有利答題順暢」。

▲公投領票、大腸癌篩檢入題　試考生：難度中間偏易。（圖／記者嚴云岑攝）

▲學測數學科大腸癌篩檢考題。（圖／記者嚴云岑攝）

大考中心舉例，例如單選題第4題，就是以廚師料理測驗排列組合，多選11題則是以大腸癌篩檢測驗機率，選填題D則是以公投案選票領票情形測驗三元一次方程式組，多選7測驗等差數列性質，多選12則測驗除法原理。

試考生則提到，此次試題評量概念分布平均，「一至四冊各單元均有涵蓋」，但多選題部分題目文字敘述較長，例如計算大腸癌篩檢統計的第11題，需花較多時間理解題目所給的資訊。

不過試考生也強調，總體而言，此次考題中間偏易，只要熟讀範圍內的概念，並練習適量題目，應該可以獲得不錯的成績。

▼大考中心舉辦試題特色綜合評論記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲公投領票、大腸癌篩檢入題　試考生：難度中間偏易。（圖／記者嚴云岑攝）

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關鍵字：大學學測,學測數學,大考中心

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