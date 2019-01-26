南部考生發燒長水痘！　還有人「闌尾炎」堅持回場考完

▲南部考生發燒竟是長水痘，還有人「闌尾炎」堅持回場考完。（圖／資料照，非文中當事人／記者許展溢攝）

記者嚴云岑／台北報導

108年度學測進入第二天，各地皆有考生掛病號。大考中心召集人沈青嵩表示，今（26）日上午第一節數學考試時，中、南部分別有考生傳出身體不適情況，有考生發燒嘔吐確診闌尾炎，卻堅持繼續應考；另有一名考生發燒確診水痘，

下午考國文寫作時，已緊急啟用備用試場。

大考中心召集人沈青嵩表示，中部考區在第一節數學考試時，有學生反應身體不適、想吐，由監試人員陪同到廁所嘔吐，隨後繼續應考，中午到醫院吊點滴，醫師確診為闌尾炎，由於考生堅持要把是考完，監試人員已將座位調到最後一排靠門位置，避免影響其他考生，並請醫護人員隨時待命。

▲大考中心說明記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

南部考場也不平靜。沈青嵩提到，上午進行數學考試時，有考生反映身體不適，量測體溫有發燒，就醫確診水痘，由於其傳染性高，該考區緊急啟用備用試場，並在午休期間將原考生座位和教室用漂白水消毒，同時呼籲同考場考生，若近日有身體不適，應儘速就醫。

北一女考區25日遭反映，有基金會在附近舉辦寒士吃到飽活動，怕噪音影響考生情緒。沈青嵩表示，大考中心全程都進行分貝量測，上午數學考科校門口60分貝、中正樓51分貝、至善樓46.8分貝，「考場應該更低」，不會影響考生權益，大中心也會下午也會持續監測。