學測國寫題目「溫暖的心」　考生：捷運、公車讓座台灣人最暖

▲國寫第二大題題目為「溫暖的心」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測第二天第二節考的是國文寫作，與往年不同的是，這次國寫增加10分鐘，變成90分鐘，讓考生有更足夠時間書寫。而對於這次題目，考生均認為比去年好發揮，題幹也清楚明瞭。其中國寫第二大題以「溫暖的心」為題，許多考生舉例公車讓位、博愛座、服務街友等。

大考中心指出，這次國寫是有知性題與情意題的設計，檢核學生在現實情境下，是否能應用自己寫作力展現對生活情境或未來生活議題的思辨批判或感悟省思。

而這次的題目分為兩個大題，第一大為看圖表論述高糖飲食議題，取材國健署禁止國中小校園出現含糖飲料，要考生透過圖表判讀。師大附中學生趙韋淞持反對立場，他認為，他認為比起單純的禁止含糖飲料更應宣導、教育，以他國小的弟弟違例，「越反對越會想要喝」因此不應強行禁止，應該用宣導的方式循序漸進才行。

松山高中王同學則認為，應該學校禁止，因為國小生越來越愛喝甜飲，這樣的行為會造成含量攝取量過高等問題產生。

第二大題則引用蕭麗紅的《千江有水千江月》及陶淵明的《南史．隱逸．陶潛傳》並要學生分享「溫暖的心」。趙韋淞則以公車讓座等為例，整體難度並不高、也好發揮。永春高中學生林采融則表示，她用新聞事件中一位早餐店老闆少收清寒老人少的錢為例，認為這樣的行為最暖心。

其他人也看了...

學測數學／公投領票、大腸癌篩檢入題 試考生：難度中間偏易



學測數學連公投計票方式都入題 考生： 爽啦！有信心考好



「考生放棄數學一定後悔！」 解題老師：5年來最簡單



鈴聲響完再作答？監試師出槌 大考中心幫42考生「加分」

學測國寫／圖表分析「誰該禁用含糖飲」 國文寫作題目超生活