學測數學連公投計票方式都入題　考生： 爽啦！有信心考好

▲學測今天舉行第2天考試，考數學、國寫和自然。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測第二天，今（26日）考的是數學、國寫和自然，一共3科目。11點考完數學，考生陸續出考場，考生普遍認為考題簡單，模考都有出現過類似考題，考題中出現「時事題」公投的計票方式，考生認為有趣，且答題容易。

「耶！爽啦！」考生考完數學走出考場，心情特好，相較昨（25日）考完國文、社會的臉孔多了幾分輕鬆感，考生均認為這次數學考題較為容易，考題類型也分布均勻，機率、三角函數、觀念題等都有考到。

萬芳高中學生李隆喆表示，這次考題很簡單，比上屆考得容易很多，對於最後一題印象最深刻，是三角函數跟向量跨領域的題型，比較有變化，但是仔細看還是可以完成，此外，考題中也出現公投題型，題幹用公投的計票方式來考考生。李榮喆認為，滿有趣的，也印象深刻。

▲考生認為，這次數學題型簡單。（圖／記者林敬旻攝）

永春高中第三類組張姓女考生笑著說，這次真的滿簡單，滿多都是觀念題的，只要觀念對了，答題應該都不是問題，算是中規中矩的題目，對第三類組的學生來說，應該都可以到滿好的成績，「這次還滿有信心的」。

萬芳高中高姓男考生也說，這次的類型敘述不長，算是簡明扼要，題幹都看得懂，很多題目模考也都看過。