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影／NET十年捐億元助家扶　 封館讓弱勢童挑新衣過年

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記者唐詠絮／雲林報導

知名的NET主富服飾公司董事長黃文貞，不僅累計「破億」新衣採購贈送全國各地家扶，為雲林家扶親子採購方便，更在虎尾打造NET旗艦館，搶在農曆年前舉辦「幸福家扶日」，24日封館贈送80萬元的提貨券，每人送購衣金2000元，讓400位家扶兒添購新衣迎新年。

▲▲NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

NET自88風災捐贈家扶總會2000萬元提貨劵照顧災民，2014年開始照顧家鄉雲林家扶與台東、花蓮偏鄉等，2015年起遍及全台各地家扶均50萬元提貨劵，今不僅加碼80萬元，更遍及澎湖離島，累積破億元捐贈各地家扶中心。

▲NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廖志文說，黃文貞出生在雲林縣東勢，2018年回到故鄉開同學會，倍感回饋故里照顧弱勢兒少的重要性，尤其聽到來自雲林，家扶的海線地區家長心聲：「縣內就只有斗六有NET門市，連虎尾都沒有實在是很不方便」，讓黃文貞毅然決定著手在雲林縣中心點虎尾旗艦店的規劃，更欣喜雲林家扶今年的NET「幸福家扶日」終於在虎尾落實，交通上更方便家扶親子們挑選新衣。

▲NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

現場有來自水林鄉53歲王阿嬤帶著國一及小六孫子走進NET，孫子開心挑選試穿新衣服了，因水林冬天風大，阿嬤在工作人員與莪馨會志工協助下，為孫子挑選保暖外套，看到孫子高興臉龐，阿嬤更是開心的謝謝NET提供這麼好的機會，讓孫子過年穿喜歡的新衣裳。還有家扶來自東勢小學五年級林詳翰小朋友，很有主張的挑選保暖的發熱衣及合適的保暖衣褲，就可以讓冬天行動輕巧自在。

▲NET服飾董事長黃文貞贈送80萬元提貨券，為400名雲林家扶兒添購新衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林家扶感謝NET自103年愛心不間斷，專為家扶親子採買封館，今更是為家扶親子採買方便而開了虎尾旗艦店，為雲林家扶打造「幸福家扶日」，採購提貨券加碼到80萬，受益人數再度增加，讓400位雲林家扶兒添新衣，孩子在採買過程嶄露笑容，讓受助家庭更溫馨迎接新的一年。

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