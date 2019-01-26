「打著信息安全的幌子扼殺企業！」華為遭打壓　王毅：霸凌行徑

▲中國外長王毅針對此次出訪行程接受記者訪談。（圖／中國外交部，下同）



大陸中心／綜合報導

在即將結束法國、義大利出訪行程之時，大陸國務院兼外長王毅接受了各方記者的訪問，其中除了談及此次歐洲行的體會外，也提及關於外國政府打壓華為的看法。王毅指出，企業的生存發展最終要由市場競爭來決定，各國不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害、甚至扼殺企業的正當合法經營。

據中國外交部消息，關於如何看待近期個別國家公開打壓華為等中國企業，王毅表示，這件事情的是非曲直是非常清楚的，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種作法既不公正、也不道德，尤其是考慮到背後顯而易見的政治意圖和政治操弄，更是不能接受的。

王毅指出，「我認為，各國都應對這種無理的作法、這種霸凌行徑予以警惕，加以抵制；企業就是企業，企業的生存發展最終要由市場競爭來決定，政府要做的，就是為他們提供公平、公正和透明的營商環境；各國當然都有權利維護國家的信息安全，但是不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害、甚至扼殺企業的正當合法經營。」

對於此次與法國舉行的戰略對話、與義大利召開的政府委員會聯席會議，王毅表示，都十分成功，法國和義大利都是具有世界影響力的大國，「他們都十分珍惜與中國建立的全面戰略夥伴關係，都把對華關係置於他們外交全局的重要位置；我認為，中法、中義全面戰略夥伴的長期性、穩定性及互利性不但沒有受到影響，反而得到了進一步的增強。」

「這次的訪問有一個感受是，無論法國、還是義大利，都明確地歡迎中國企業到他們國家投資興業」，王毅指出，兩國都表態不會採取針對特定企業的限制措施，更不會歧視任何企業，願意為包括中國在內的所有外國企業提供一個公平、開放、透明的營商環境，在當前形勢下，這些表態不僅是及時的、也是必要的，「我相信，中國企業將會把目光更多投向能讓他們安心、並值得信任的國家」。

此外，王毅也表示，「我們還就如何應對各種全球性挑戰進行了深入溝通，我們三方都確認，要堅定維護以規則為基礎的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的當代國際體系；同時，我們也都認為，全球治理應當與時俱進，予以必要的改革和完善；我們三方都完全不認同單邊主義和利己主義的作法，這實際上也代表了國際社會的普遍願望，事實將證明，任何單邊主義和利己主義都是不得人心的，也注定難以持續。」

▼近期遭受許多國家打壓的電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

