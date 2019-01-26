孟晚舟投稿日媒：華為從未想過獲取合作夥伴的專利和成果

▲孟晚舟（左）與華為創辦人任正非（右）為父女關係。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

任正非之女、華為首席財務長（CFO）孟晚舟於2018年12月1日因被指控「違反美國制裁伊朗禁令」而在加拿大被捕，並在12月11日獲釋。在等待美國正式向加拿大提出引渡要求期間，孟晚舟向《日經新聞》投稿，文中強調「華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果。」

孟晚舟的投稿原文為英文，根據《日經中文網》指出，這份投稿是整理了孟晚舟2018年9月在新加坡演講時的內容，所以當中並沒有提及12月被逮捕的事情。

▲孟晚舟目前居住在溫哥華的家中。（圖／美聯社）

孟晚舟在文章表示，大學和企業前所未有地緊密結合，大學在人工智慧（AI）領域走在基礎理論研究的最前端，而谷歌、臉書、特斯拉和華為等技術領先企業則正致力於理論的實用化。她說，「18萬名華為員工中有近半數參與研發，最近10年的研究費用超過600億美元，計畫今後數年投入150億到200億美元。」

文章中提到，為了培育和外部的合作關係，華為啟動了「華為創新研究計畫（HIRP）」，並在2014年擴充該計畫，支持的項目超過1200個，但有一部分人對此似乎心存疑慮。孟晚舟強調，「華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果，英國牛津大學決定新的項目今後不再接受來自華為的資金援助，但我們的目的只是從研究人員的成功與失敗中學習。」

孟晚舟在文末表示，華為向各種各樣的大學提供資助，就是因為認識到大學裡追求的科學研究的重要性，如同燈塔一般，而「科學家是燈塔的所有者，研究成果可以按照研究者自身喜好的方向實現商業化。」她說，華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究，「這樣的合作活動不僅有助於華為的業務活動，還將給社會和整個產業做出貢獻。」