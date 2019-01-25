小女生抬腿猛踩！農場小雞「驚恐縮角落」想逃　她找家長看傻：媽在拍網美照

▲原PO在農場遇到小孩要踩雞。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多休閒農場都主打開放式體驗，讓大小朋友可以近距離接觸動物，像是兔子、小雞、等等。一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她到農場玩的時候，看到有2個小孩竟然在欺負雞，上前勸導後，年紀較大的孩子還是繼續抓小雞、踩小雞。而2個小孩的媽媽卻在一旁拍網美照，讓她傻眼直呼「孩子的教育不能等啊這位媽媽……」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，某休閒農場的雞是開放讓遊客觀賞的，她22日去玩的時候卻被搞到心情很差，「這位媽媽，我知道門口那些假花很美，但是妳的2個小孩在欺負雞妳知道嗎？」她說，2個小女生一下把小雞抓離母雞身邊到處跑，一下在母雞前面企圖用腳踩小雞。

原PO和男友見狀後，上前勸導2個小朋友不要抓雞、不要踩動物，年紀比較小的妹妹很聽話、改成蹲著看小雞，但比較大的妹妹繼續抓小雞踩小雞，「我看看他們媽媽仍然在那拍網美照，孩子的教育不能等啊這位媽媽……」

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▲雞縮在階梯旁，看起來相當怕人。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見階梯旁邊縮著一隻白毛的雞，一個小女生竟然伸起腳貌似要踢牠，讓網友紛紛怒批「看到我都火了，小孩都那麼大了還會這樣」、「小時候欺負動物長大會欺負什麼咧」、「原本雞不怕人，搞得現在可能對人都有敵意了」、「等到小孩被雞攻擊後，媽媽就會說我的小孩很乖，怎麼這個農場養了這麼殘暴的雞」。

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