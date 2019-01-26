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超級血狼月…左下角出現「白色閃光」！　天文學家觀測驚呆

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▲▼2019年1月20日月食期間，月球又下角被捕捉到出現一道閃光。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年1月20日月全食期間，格里斐斯天文台觀測到，月球左下角出現一道閃光。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日前，歐美地區的天空上演「超級血狼月」奇觀，許多人不畏低溫外出爭睹，而有一名西班牙天文學家發現另一件令人嘖嘖稱奇的事情，一顆流星體正好在當晚月食高峰期間撞上月球，爆出一點稍縱即逝的亮光，正好被鏡頭捕捉下來。

美聯社報導，來自西班牙韋爾瓦大學（University of Huelva）大學的天文學家馬迪耶多（Jose Maria Madiedo）23日表示，他在縱貫周日晚間至周一清晨的月食現象中，發現一顆彗星帶來的隕石體撞上月球表面，用望遠鏡就能看見撞擊時爆出的亮光。

馬迪耶多說，雖然像這樣的撞擊並不算罕見，但這是首次觀測到月食期間發生的撞擊。馬迪耶多估計，這顆隕石大約重10公斤、約30公分寬，估計以每秒17公里的速度撞上月球。

洛杉磯格里斐斯天文台（Griffith Observatory）當天的直播同樣紀錄到此次撞擊，天文觀測者庫克（Anthony Cook）說，就在部分觀測者發現第一道閃光後不久，1分鐘之後又出現第二道亮光。

馬迪耶多表示，透過監測月球上的隕石撞擊頻率，可以推算出地球遭到撞擊的機率。馬迪耶多協助西班牙的「月球撞擊探測與分析系統（MIDAS）」運作；他解釋，月球撞擊監測通常選在新月前後5天進行，因為那時候月球亮度低，較容易觀測到閃光，不過他為了不想錯過此次難得的月食，仍額外架設了望遠鏡觀測。

▲▼2019年1月20日月食期間，月球又下角被捕捉到出現一道閃光。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：隕石,血狼月,月全食

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