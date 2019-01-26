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慧眼看天下／領袖面對面　前總統馬英九暢談兩岸關係　

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▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受黃寶慧專訪。（圖／記者徐文彬攝）

新聞節目中心／綜合報導

前總統馬英九二度訪問《ETtoday東森新聞雲》，接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪，大談執政8年來的兩岸政績。針對日前大陸國家主席習近平拋出「一國兩制」議題，蔡總統隨即以「不接受九二共識、堅決反對一國兩制」回應，對此馬英九表示，過去的經驗證明，九二共識確實可以為兩岸帶來各種和平互信，「求同存異」的互信，國際社會更認為對維護區域和平有幫助，如今兩岸情勢益加險峻，雙方應誠心回歸「原汁原味」的九二共識。

馬英九強調，九二共識、一中各表不是大陸壓迫台灣接受的東西，而是我方提出、大陸接受所談出來的結果，有了一中各表，台灣在國際上有多一點空間，所以在任內期間都以九二共識、一中各表為原則。然而談到大陸不希望提「一中各表」，馬英九表示，大陸最怕「一中各表」變成「一中亂表」，他曾在馬習會上親口對習近平強調，「一中各表」絕不會表述到「兩國中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，因為這三個主張是憲法不允許的，這點非常重要。

談到和美國的關係，自從川普上台後，和中國大陸的關係持續緊繃，貿易戰更是打得不可開交，台灣夾在兩強之間要如何因應? 馬英九表示，首先當然應該要以台灣的利益作為優先的考量，但在中美之間有衝突或爭議的時候，台灣不要選邊站，大戰略維持「和陸、友日、親美」的基本架構，與大陸、日本、美國分別發展和平、友好關係，在貿易、南海等具體議題可以微調，如此對台灣才有利。

另外前總統馬英九於上月底出版「八年執政回憶錄」，將任內重要事件做了檢討與反省，而大家最關注的，就是「馬王政爭」這一段過去。對此，馬英九強調在書中用的詞是「九月風暴」，因為他並不認為那是「政爭」，而現在回顧當時的狀況，他認為自己只是依法行政。被問及如果時間可以倒回，還會採取同樣的行動嗎? 馬英九則回應，大原則不變，但執行的方法可能會做些許調整。

時隔多年，馬英九再回顧「太陽花學運」，更是感慨萬千，也直接批評太陽花學運根本是場騙局，只是想搏版面。他質疑，太陽花學運既然是學運，總要有個目的，他們當時說希望趕快通過制定《兩岸協議監督條例》，但自從民進黨上任後，服貿擺在那邊動也不動，反而犧牲台灣服務業到大陸發展的機會，非常可惜。

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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,領袖面對面,馬英九,兩岸關係

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