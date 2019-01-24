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穩住兩岸不二人選！五二○後傳馬英九與習近平「馬習二會」

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▲▼馬英九出席「台北市會計師公會、林奕華立委、陳錦祥議長致贈白米活動」,馬英九。（圖／記者季相儒攝）

▲馬英九傳出可能在520後與習近平再次見面。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

中共領導人習近平日前拋習五條，蔡英文總統強硬回擊，被視為民調因此翻揚，穩住原本搖搖欲墜的政治地位。有媒體引述不具名國民黨人士說法指出，「馬英九是代表國民黨與共產黨溝通，維持國共互信、穩住兩岸關係的不二人選」，傳出前總統馬英九在今年520後可能與習近平「馬習二會」。

《新新聞》報導，一位國民黨黨務要角評估，「馬習二會上半年將有極高可能成真」。他說，在朱、王、吳等總統參選人多少擔心訪中會被綠營攻擊是為一國兩制背書的情況下，政治分量重、論辯能力強，又有眾多馬迷護持的馬英九，確實是代表國民黨與共產黨溝通，維持國共互信、穩住兩岸關係的不二人選。

報導指出，國民黨內幾位總統可能參選人，新北市前市長朱立倫、立法院前院長長王金平今年都不考慮登陸，而國民黨主席吳敦義則想表態想藉「吳習會」拉抬初選選情，但卡在《國家機密保護法》3年管制期，要到今年520後才能解禁成行，屆時黨內總統初選啟動，對岸未必願意配合安排，使得吳行程變數重重。

報導認為，習近平談話意外幫蔡英文重獲連任生機，而蔡英文強硬談話，更迫使藍營陷入被動，這並非北京所願看到，近半個多月來，對岸涉台部門已加強關注蔡政府的動向，還判斷蔡英文可能在總統大選時走極端，靠向美國挑兩岸紛爭、激發台灣反中情緒等。

五二○管制期滿的馬英九日前鬆口表達「有意願」到對岸訪問，國台辦隨即就明確表態「歡迎」。報導說，近日與對岸涉台系統有接觸的藍營人士透露，國民黨當前四個太陽中，「北京對馬的評價最正面，認為他的兩岸論述清晰且有一貫性，雖與中方立場頗有差異，但仍是值得打交道的對象。」

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