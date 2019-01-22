明會韓國瑜　陸委會陳明通先聲明「不談九二共識這些假議題」

▲大陸委員會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

去年底九合一選舉各縣市首長藍綠變天後，針對兩岸議題紛擾近期大陸委員會陸續拜會地方，不過針對明天拜會高雄市長韓國瑜，大陸委員會主委陳明通今天在記者會上先表明，「不會談九二共識」，並指近日韓受訪時，對蔡政府兩岸政策的質疑是「假議題」。讓雙方會見前再添話題。

大陸委員會22日舉辦新春記者會，陳明通致詞時針對今年的兩岸關係，提出三個呼籲，包括希望朝野各界合作，守護民主自由，凝聚「台灣共識」，並稱絕不接受一國兩制，「民主」才是最佳方案，最後盼雙方「捨棄旁門左道，回歸公權力對話」。

▲大陸委員會舉辦新春記者會（圖／記者陳政錄攝）

同時針對記者提問，明天陸委會將南下高雄，與韓國瑜會面，陳明通表示，此行最重要的是先交換意見，去聽取，以及請教地方政府對兩岸議題、兩岸交流等等的看法，以達成中央和地方的通力合作。

但對於韓國瑜日前受訪提到，蔡英文總統不敢獨立又不願接受九二共識，直言「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」陳明通則無奈表示，不願意再去談這些「假議題」。

陳明通直言，明天會見韓國瑜時，「不會談到九二共識的議題」，他還說，九二共識等已經爭論了十八、九年，是個假議題，當前台灣真正威脅危機是「習五條」，設定了統一台灣的進程，包括透過一國兩制台灣方案，以及不放棄武力對台完成統一等，這些才是真正要消滅中華民國，也是台灣民眾應該正視的議題。

▼ 韓國瑜感謝林濁水狂酸 。（圖／記者洪正達攝）



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