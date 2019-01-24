攻佔行政院爆流血！律師引馬英九新書　江宜樺：寫的人沒找我

▲江宜樺為323攻佔行政院流血衝突，以證人身分出庭應訊。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

太陽花學運攻佔行政院爆發流血衝突，包括員警在內多人受傷。時任行政院長的江宜樺等人被告殺人未遂，台北地方法院24日以證人身分傳喚江宜樺出庭。開庭時，原告律師引用前總統馬英九新書內容，寫到是江宜樺「下令」驅離，江宜樺反駁，當時僅表達「支持」，並未「下令」，況且該書並非馬英九親寫，撰寫者也沒來詢問他或與他討論。

雖然江宜樺為證人身分出庭，主角應為前台北市警局長黃昇勇，但一上午的交互詰問，似乎就是把江宜樺當此次開庭被告，主要爭點在於江宜樺到底有沒有「下令」強制驅離群眾，讓現場警方以暴力手段執行。

江宜樺強調，當晚他確實與前警政署長王卓鈞等人通過電話，僅被動表達對於驅離行動的「 支持」，且由於隔日即為上班日，「希望」不影響行政院運作前提下，在上班日前讓行政院區恢復正常。

至於驅離的方式，江宜樺強調，由警方視現場情況，當時是否能順利讓民眾離開，沒有人能預測，他不可能也不會用「指示」或是「下令」等詞彙，但對於群眾非法入侵行政院，王卓鈞表示會盡力恢復，他表示贊同，「我不認為警察使用的是暴力，那是警力，社會上經常用國家暴力這個詞彙，但不能概括所有的行為都是暴力，不能在破壞後說是靜坐，就說警察使用暴力。」

對於江宜樺的說法，尤伯祥舉馬英九的新書《八年執政回憶錄》的內容，當中一段寫到，江宜樺「下令」驅離，還說這是江宜樺人生中最沉重的決定。

對此，江宜樺表示，當晚有和馬英九通過2、3次電話，僅說根據警政署長的報告，台北市警局會加派警力進行驅離，馬英九不會下令或表態，但同意當前的處理方式。

江宜樺認為，不僅書中，各媒體也都用「下令」這一詞彙，他至始至終都是「支持」，然可能媒體等為了精簡意思，使用「下令」2字，應為行文上的方便而已。尤伯祥反問，難道是馬英九誤解了嗎？江宜樺則表示，書不是馬英九親筆寫的，撰稿的人也沒跟他討論、詢問過。

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