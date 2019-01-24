中國駐美大使對華僑宣示　和平統一台灣「不容外界干涉」





▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

歲末中國外交官在與海外僑界的活動中，再度就台海問題表達中方立場。中國駐美大使崔天凱於當地時間23日晚指出，絕不容忍台獨分裂和任何外來干涉。他還就中美關係呼籲美方，「不能走上脫鉤邪路」。

據中央社報導，中國駐美大使館當晚針對海外僑界舉辦春節活動，崔天凱在致詞時重申中國對台的既定立場，同時提及中美關係正處在十字路口上，需要共同做出正確選擇。

崔天凱解讀，日前中國國家主席習近平在「告台灣同胞書40週年」活動的談話，是推動「和平統一」的重大政策主張。強調台灣事關中國核心利益和全體中華兒女的民族感情，是中國內政，中國絕不容忍台獨分裂和任何外來干涉。

他說，中國也相信，反對台獨、爭取國家統一必將得到台灣民眾和國際社會的廣泛理解與支持。

▲中美關係。（圖／路透社）

對於近期因貿易爭端日益複雜化的中美關係，崔天凱表示，2019年是雙方建交40週年，如今兩國關係又一次站在歷史十字路口，何去何從，需要共同做出正確選擇。

他說，中美共同利益仍遠大於分歧，合作遠大於摩擦，絕不能讓「競爭」定義兩國關係，也不能走上脫鉤邪路，更不能滑向對抗深淵。

事實上，崔天凱近期頻繁針對美中台三方關係發表看法，他在日前接受港媒專訪時還提到，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，且美國在中美三個聯合公報中，承諾執行一個中國政策，構成中美關係的政治基礎，因此若上述基礎遭到破壞，將損害甚至動搖整個中美關係。