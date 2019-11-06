馬英九聽到這問題笑了！三中案律師稱「不清楚中視簽約」：當天與扁見面　

記者羅志華／台北報導

前總統馬英九11月6日因三中案再度出庭，庭上檢方緊咬馬英九於華夏交易案簽約後，至確定中視賣出期間，陸續對張哲琛、汪海清等人下達指令；對此，律師答辯馬英九在過程中，僅提供大方向，並沒有直、間接下達指令。開庭接近尾聲時，法官問馬英九是否知道，2006年4月3日中視簽約一事及合約內容，律師表示，因馬英九當天要與時任總統陳水扁見面，對中視簽約不是很清楚，馬英九離開時被問到此事，露出燦爛的笑容，心情顯得相當輕鬆。

▲馬英九11月6日再度因三中案出庭，離開時聽到記者提問，是否因與陳水扁見面忘記中視簽約，露出燦爛的笑容。（圖／記者羅志華攝）

今日庭上法官、檢察官，對國民黨出售中視期間的過程及細節，一一向馬英九釐清，並請馬說明，為何身為時任黨主席，卻稱沒參與張哲琛、汪海清為籌措國民黨資金，賣黨產的過程。

律師表示，處理黨產為馬英九任黨主席的宣示，且他當時身兼台北市長，工作相當繁忙，黨產處理皆尊重專業人士判斷，在中視交易過程中，他雖對合約內容及洽談狀況不甚了解，但堅持「一定要合法」，並認為張哲琛及汪海清，會為中投公司的利益，繼續為合約中的爭議協商。

另外，法官向馬英九詢問，對三中案極為複雜、有「天龍八步」之稱的交易做法有何認知？律師表示，中投與榮麗公司協商陷入僵局後，馬英九於2006年3月13日會議中知道有「天龍八步」，但他不在意內容，只在乎合法性，且認為最後執行的是合法的另一版本，與「天龍八步」無關；但檢方認為，馬英九所指「合法的另一版本」，根本是「天龍八步上集」，2部是合起來一起執行的，也有證據可證。

開庭的尾聲，法官問馬英九知不知道，2006年4月3日中視買賣簽約？律師表示，馬英九2006年3月29日自訪美行程返台，即向時任總統陳水扁提出見面要求，要分享訪美經驗，並於4月3日進總統府會談，這是他當時最專注的事情，對當天中視簽約一事並不清楚。三中案將於12月28日再行審理中影部分。

「即日起，我退出老化黨。」