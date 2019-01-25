國道三號陸橋欄杆鍍鋅管被竊　歸仁警逮人起獲83支管

▲台南市歸仁分局查獲37歲宜姓竊嫌，起獲83支鍍鋅管贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道三號362公里處跨越陸橋上欄杆鍍鋅管日前被人發現遭竊，被竊欄杆長達480米，價值46萬8120元，台南市歸仁分局龍崎派出所據報，深入追查，於1月24日循線在關廟區東榮街一處工寮查獲37歲宜姓竊嫌，起獲83支鍍鋅管贓物，全案依重竊盜罪嫌送辦。

於專責橋梁養護工程業務之交通部高速公路管理局南區養護工程分局屏東工務段人員，1月中旬前往巡查台南關廟區及龍崎區路段國道三號跨越陸橋安全結構，竟發現國道三號362公里處跨越陸橋上欄杆鍍鋅管遭竊，經該工務段人員全面清查管轄國道三號沿線之跨越陸橋欄杆，遭竊跨越陸橋欄杆鍍鋅管總共480米，價值新臺幣46萬8120元，而向歸仁分局龍崎派出所報案，並提供近期巡查時發現之可疑人車資料供警方調查。

歸仁分局受理報案後，立即組成專案小組並派員調閱該失竊地點周遭監視器影像分析比對後，發現一輛ISUZU五十鈴廠牌白色自用小貨車涉案，與交通部高速公路管理局南區養護工程分局屏東工務段所提供之可疑車輛資料相符，進一步調查發現車主37歲兒子宜姓男子非常可疑，且宜嫌有多筆工地竊盜刑案資料，顯涉有重嫌。

然宜嫌未居住於戶籍地，行蹤不定，因此專案小組立即清查關廟區及龍崎區相關可疑處所，不久即掌握宜嫌藏匿之工寮，隨後派員於宜嫌躲藏處附近埋伏，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，1月24日在關廟區東榮街一處工寮查獲37歲宜姓竊嫌，查出1月2日至17日作案，宜嫌坦承不諱，同時宜嫌帶警方至高雄路竹銷贓處所廢鐵回收場起獲遭竊鍍鋅管83支。全案除依加重竊盜罪嫌，移送台南地檢署偵辦外，並擴大清查該宜姓犯嫌是否另涉他案。