機車騎士遭擦撞喪生　肇逃者竟是「腳踏車騎士」

▲邱姓腳踏車騎士出面自首。警方仗量腳踏車高度。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我真的不知道那麼嚴重，否則我不會離開現場」發生於2018年12月24日早上，屏東縣萬丹鄉洪姓老翁遭腳踏車擦撞送醫不治，涉嫌肇逃的邱姓男子的親友看到肇逃尋人啟事照片，連絡他太太，他才知對方已往生，14日出面自首，晚上到死者家裡上香致哀，雙手顫抖抱著死者家屬致歉，死者家人原諒對方。

80歲屏東縣萬丹鄉洪姓老翁民，於2018年12月24日早上，載菜要去屏東市中華路販售，途經屏東市復興路全聯社超商，遭一位騎腳踏車的男子擦撞倒地受傷，送醫因腹部內出血不治，涉嫌肇逃的男子抬著腳踏車離開現場。

▲邱姓男子當天所穿衣服。

連日來，警方調閱監視器，查訪肇事者行蹤，沒有所獲。往生者家屬也在附近里鄰張貼涉嫌肇事者的照片及特徵，希望早日找到肇事者，讓往生者安息。

死者家人拜訪附近里、鄰長並張貼相關照片尋人啟事，邱姓男子（65歲）的親友看到，發現很像邱某，連絡他的太太，他太太詢問他，他說先前騎腳踏車運動時，在復興路確有發生擦撞機車情事，當時他和機車騎士都有倒地，他爬起來時，還和對方對話，感覺應該沒事，就抬著腳踏車離開現場，不知道對方那麼嚴重。

邱由家人陪同，到屏東縣警局交通隊自首，警方訊後依過失致死罪嫌函送法辦。晚上，邱和太太陪同，到死者靈前上香致歉，允諾負責相關賠償事宜。死者家屬在邱出面後，感受到邱的誠意，，原諒對方，放下心中的大石頭。