羅東鎮慶祝農民節　表彰模範農民等75人

▲▼羅東鎮農會，25日上午，在羅東鎮展演廳舉辦慶祝農民節大會，表彰傑出模範農民闕延祺、鄭兩傳及績優農業推廣幹部等75人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮農會慶祝農民節，25日上午，在羅東鎮展演廳舉辦慶祝農民節大會，表彰傑出模範農民闕延祺、鄭兩傳及績優農業推廣幹部等75人。

羅東鎮2019年傑出專業農民暨幹部等75人，包括：傑出專業農民闕延祺、鄭兩傳、謝旺仁、張正金、高文明、邱侯漢、吳阿榮、許進義、陳火金、莊連村、李朝欽、曾溪潭。

協助農業有功柳水樹、陳德興、蔡德昌、陳圳茂；農業推廣績優農民幹部何木川、游松古、黃和雄、石松枝；畜產推廣績優農民陳花榮。水利工作績優小組長李春常；績優農事小組長陳有朋、林忠吉；績優產銷班員闕錫漳、許錫泉、藍武雄、陳清俊。

傑出農家婦女李林阿麵、蔣黃玉雲；傑出農業推廣志工李惠珍、邱清美、藍淑芬、吳秀錦、黃月美；傑出四健義務指導員陳品瑄；傑出家政幹部林寶惠、吳淑貞、高秀玉、陳秋玉、林焄煐、江侑利、吳清芬、王秀鳳、林美伶、魏素梅。

傑出家政班員陳洪秋微、林石椒惠、黃靜芬、張里玉、陳若蕙、吳秋齡、張瑛娟、林陳梅珠、陳美玉、黃惠玲、張林牡丹、賴游阿牙、邱何阿柑、吳秀珍、陳澄美、何素如、楊素英、郭素珍、林 雪、陳淑芬、林淑卿、吳翠芬。

代表羅東鎮農會對外比賽成績優良黃淑芬、林秀珍、吳芷寧、林妤臻、馮昱霖、楊冬堇、夏緯庭。