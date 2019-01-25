境外境內污染合併累積　台南地區空品明顯轉差

▲境外境內污染合併累積，造成台南地區空品明顯轉差，環保局呼籲民眾減少戶外活動。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

近日境外污染顯著，與境內污染合併累積，台南地區空氣已明顯轉差！台南市環保局公布空氣品質監測指標顯示，台南地區1月25日達到對所有族群身體不健康影響之「紅害」及「橘害」等級警示！

針對台南地區空氣品質監測指標達「紅害」及「橘害」等級警示，環保局表示，近日境外污染顯著，與境內污染合併累積，隨北風南下後，顯著堆積於風速較弱的南部，台南市空氣已明顯轉差；隨著風速更明顯減弱，滯留之污染物將更不容易擴散移動，近期空氣狀況都將較差。

環保局公布台南地區今天空氣品質監測指標指出，台南地區4站空氣品質監測站之監測指標分別為：新營站（AQI:157）、善化站（AQI：154）及台南站（AQI：155），指標高達對所有族群身體不健康之「紅害」等級（AQI>150）警示；另安南站（AQI：149），指標達對敏感族群身體不健康之「橘害」等級（AQI>100）警示。

環保署將空氣品質監測指標分為六等級，分別為綠色（0-50）、黃色（51-100）、橘色（101-150）、紅色（151-200）、紫色（201-300）及褐紅色（301-500）；其對健康影響程度，綠色良好、黃色普通、橘色對敏感族群不健康、紅色對所有族群不健康、紫色對所有族群非常不健康、褐紅色對所有族群造成嚴重危害。

環保局表示，有心臟病、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。同時，患有氣喘的人，可能須增加使用吸入劑的頻率。

環保局指出，一般民眾如有不適，如眼痛、咳嗽或喉痛等，應減少體消耗，特別是減少戶外活動；學生應避免長時間劇烈活動，進行其他活動時，應增加休息時間。