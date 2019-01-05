下風處擴散條件差　西半部11站「紅害」28站「橘警」

▲空汙示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）



生活中心／綜合報導

台灣中部以南今（5日）天因為位於下風處，擴散條件較差，西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。而根據環保署空氣品質監測13時的資料，目前已經有11測站達到「紅害」等級，也就是對所有族群不健康；另有28測站達到對敏感族群不健康的「橘警」等級。

環保署指出，今天鋒面通過，東北風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中部以南位於下風處，擴散條件較差，西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級，北部空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部局部短時間可達橘色提醒等級；中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、高屏空品區因擴散條件不佳，局部區域短時間可達紅色警示等級；雲嘉南空品區因邊界層偏低及水平風速偏弱為「紅色警示」等級。

▲空氣品質監測。（圖／翻攝環保署網站）

環保署表示，未來一週，5日至7日台灣主要受東北季風影響，中部以北及東半部地區擴散條件較佳，雲嘉南沿海區域易引發地表揚塵現象；8日至10日東北季風稍減弱，西半部風速較弱，不利擴散。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。