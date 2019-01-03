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新知／家裏整年份灰塵竟有「18公斤」網驚：跟5歲小孩一樣重！

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▲台灣空氣品質不佳，室內空污遠比室外髒5倍，因此「空氣清淨機」是現代人必備的用品。（影／ETtoday）

生活中心／台北報導   

每年到了冬季濕冷的季節，天空總是霧濛濛的籠罩整個城鎮，居家環境累積的濕氣與塵蟎，除了讓人渾身不舒服，難聞霉味更是飄散不去。根據調查，家中一年可累積18公斤以上的灰塵，室內空污遠比室外髒5倍！連帶寵物糞便所產生的細菌到煮菜烹飪的油煙，空氣中充斥著大量PM2.5懸浮粒子，皆是居家「紫爆」的根源，這些污染源吸附在傢俱、棉被表層，經年累積之下容易引發打噴嚏、氣喘等敏感問題。預防勝於治療，因此「空氣清淨機」是現代人必備的用品，回到家才能安心深呼吸。

▲空氣清淨機 。（圖／取自ＤＹＳＯＮ影片）

▲台灣一年當中有284天空氣品質不佳，統計每位家庭一年累積18公斤以上的灰塵。

台灣一年當中有284天空氣品質不佳，多數人以為回到家就安全沒事！研究學者指出，外界空氣的黴菌、病毒與過敏原，都會悄悄浸透室內，潛藏在傢俱、地毯及床單內，成為人體的隱形殺手，隨時破壞家人們的健康增加罹癌風險！若家中有小孩，加上嬰幼兒發育未完全，嚴重會加速他們過敏或是氣喘反應，何況小嬰兒一天呼吸3萬次，比成人的1萬次高出2倍，許多家長不得不做出改善。

dyson 。（圖／dyson提供）

▲這些灰塵會隨著呼吸跑進我們的身體裡，危害我們的健康。

溫暖的家應該是放鬆自在的地方，到底該怎麼解決「呼吸」問題呢？專家建議，日常做好居家環境維護，養成戴口罩的習慣，定期掃地和拖地、加強消毒，打掃同時打開窗戶，保持室內通風管道，可降低家中懸浮粒子帶來的風險，塵蟎、黴菌的生存率就會下降，減低過敏反應；另外，回歸天然方法也可藉由植物盆栽，擺放在日照強、通風良好的角落，輔助吸附有害物體，淨化室內空氣，或是選擇使用空氣清淨機。

依據美國能源部定義，能夠過濾直徑大小PM0.3的懸浮微粒99.9％，就可以稱為HEPA濾網，市售琳琅滿目的空氣清淨機機型，功能設備全部不一樣，大部分的濾網無法水洗要定期更換，且濾網要依照環境髒污度不同評估汰換，有時候忙碌起來就會忘記更換濾網，導致清淨機效能減低，所以一台功能強又智慧的空氣清淨機就非常重要了！

結合智能科技的Dyson，近期推出新款「三合一涼暖空氣清淨機HP04」在室內空氣不良時會自動運作，偵測污染源種類，如塗料、家具釋放出的苯和甲醛、二氧化氮等，有效捕捉99.95%的有害污染源，還有LCD螢幕即時顯示污染源種類，可同時淨化空間並溫暖室內環境，吹送清淨乾爽的空氣。最酷的是手機 Dyson Link App能夠進行遠端監測與操控，針對個人化設定，例如：空氣指數，即時監測家中的懸浮微粒因子，一旦超標App馬上遙控開啟清淨功能，並提示更換濾網的時間，即時瞭解室內空氣品質、溫度與濕度，觀看濾網還能用多久，調整出最佳的生活空間。

▲空氣清淨機 。（圖／取自ＤＹＳＯＮ影片）

▲機身搭配LCD螢幕即時顯示空氣品質及偵測污染源種類，透過Dyson Link App可遙控啟動。

一般的空氣清淨機，污染物多少會從機器中散出，且只能在機身周圍的環境淨化，無法讓整個空間的空氣變得乾淨。Dyson新款「三合一涼暖空氣清淨機HP04」使用升級版HEPA濾網，加強3倍活性碳，因此多出60%的玻璃纖維，能徹底捕捉有害污染物，且污染物會被濾網牢牢鎖住不會從機器中散出，造成二次污染，充份吸滿空氣中異味、發揮性的有機化合物、花粉等。

▲dyson。（圖／dyson影片）

▲Dyson「三合一涼暖空氣清淨機」在室內空氣不良時會自動運作，補捉空氣中的污染源，有效解決居家空汙問題。

之後再透過Air Multiplier™氣流倍增技術，每秒吹送290公升的乾淨空氣到各個角落，清除各角落髒污黴菌，再搭配暖風功能，在空汙嚴重的冬天，反而能夠享受溫暖的乾淨空氣，保護家人在安全的環境中生活，大口用力呼吸！

▲dyson。（圖／dyson影片）

▲Dyson「三合一涼暖空氣清淨機」讓乾淨空氣全室循環，打造全家安全無虞的生活。

秋冬季節是空污、流感高峰期，尤其都市地狹人稠，內室的空氣不像鄉村空氣一樣輕透，長期曝露在高污染的環境，時間久了不僅刺激呼吸道，造成肺部器官傷害，對於長輩和幼童的健康影響更大，一台三合一的空氣清淨機，滿足冬季吹暖氣、夏天吹涼風的面板功能，冬暖夏涼帶給全家健康自然的好空氣，完全能夠有效提高居家生活品質！

瞭解更多：http://bit.ly/2LrGLwI

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關鍵字：dyson,空氣清淨機,污染,空污,塵蟎

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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